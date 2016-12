पैसे देने से मना किया तो पति ने बाल्टी में डुबोया पत्नी का सिर, बाद में गर्म प्रेस से जलाया चेहरा

सेक्टर-18 के एक बैंक शाखा के उप प्रबंधक पर पत्नी के साथ मारपीट करने और प्रेस से चेहरा जलाने का आरोप लगा है। पीड़ित पत्नी ने थाना सेक्टर-49 में मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि इंजीनियर पत्नी अपने पति की मारपीट से त्रस्त होकर अलग रह रही थी। दो दिनों पहले पति उसके घर पहुंचा और रुपए मांगने लगा। पत्नी के इनकार करने पर पति ने पहले तो उसका सिर बाल्टी में डुबो दिया। बाद में गर्म प्रेस से उसका चेहरा जला दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, सेक्टर- 77 के एक अपार्टमेंट में इंजीनियर प्रतिभा पांडे अपने बच्चे के साथ रहती हैं। दो साल पहले अनूप मिश्रा ने उनकी शादी हुई थी। अनूप सेक्टर-18 की बैंक शाखा में उप प्रबंधक के रूप में तैनात है। आरोप लगाया गया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही अनूप ने मारपीट करनी शुरू कर दी। अनूप अपनी पत्नी से रुपए मांगता था।

इसके कारण दोनों ने अलग-अलग रहना शुरू कर दिया था। गुरुवार को अनूप सेक्टर-77 पहुंचा। प्रतिभा से बातचीत करने के बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद गर्म प्रेस उसके मुंह पर लगा दी। जिससे प्रतिभा का चेहरा जल गया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 1:57 am