नोएडा: बच्ची को अस्पताल ने नहीं किया भर्ती, 4 घंटे बाद मौत

नोएडा सेक्टर-24 स्थित ईएसआइ अस्पताल में इलाज के लिए आई छह साल की बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बच्ची की नाजुक हालत के बावजूद उसे भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। बच्ची को अस्पताल की आपातकाल सेवा में लाने पर डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने के बजाय दवा देकर घर भेज दिया। घर पहुंचने के 4 घंटे बाद बच्ची की मौत हो गई। उधर, अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के आरोप से इनकार किया है। बच्ची के पिता शंभूलाल के मुताबिक, उनकी 6 साल की बेटी रोशनी को सोमवार को पेट में दर्द हुआ था। वे शाम करीब 7 बजे रोशनी को लेकर ईएसआइ अस्पताल पहुंचे और आपातकाल सेवा (इमरजंसी) में तैनात डॉक्टरों से उसे भर्ती करने को कहा। आरोप है कि आपातकाल सेवा में तैनात स्टाफ ने काफी देर तक उनकी बात पर गौर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर को बेटी का हाल बताया, जिसके बाद बेटी को दवा दी गई।

दवा देने के बाद भी शंभूनाथ ने बेटी को आपातकाल सेवा में भर्ती करने की मिन्नतें कीं, लेकिन 10 बजे डॉक्टरों ने उसे घर वापस भेज दिया। घर पहुंचने के दो घंटे बाद रोशनी की हालत फिर से बिगड़ने लगी। रात करीब 2.30 बजे वे रोशनी को लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल में दवा देने के बाद फिर उसे भर्ती नहीं किया गया। उसे वापस भेज दिया गया और एक घंटे बाद एक गोली खाने को भी दी। घर जाने के बाद परिजनों ने रोशनी को वह दवा दे दी। दवा खाने के बाद सुबह तक जब रोशनी नहीं जागी, तो परिजन उसे फिर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने बच्ची की मौत होने की जानकारी दी। मौत की खबर सुन कर परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

First Published on July 12, 2017 12:18 am