अगवा कर किशोरी से सामूहिक बलात्कार, पांचों आरोपी गिरफ्तार, एक पर ही बलात्कार का मामला दर्ज

नोएडा सेक्टर- 51 से अगवा कर किशोरी (14) के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पांच युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं पांच की जगह केवल एक युवक को ही बलात्कार का आरोपी माना है। आरोपियों ने दो दिनों बाद फिर किशोरी को अगवा करने की कोशिश की, तब परिजनों ने 100 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई। मूल रूप से कानपुर निवासी एक व्यक्ति सेक्टर- 51 स्थित होशियारपुर गांव में परिवार सहित किराए पर रहते हैं। वह सेक्टर- 71 में रेहड़ी लगाकर दर्जी का काम करते हैं। पीड़ित के चाचा ने बताया कि पांच फरवरी को किशोरी घर के पास दुकान पर सामान लेने गई थी। तब होशियारपुर गांव के सोनू नामक युवक ने उसे अगवा कर लिया था। आरोप है कि सोनू के अलावा उसके साथी महेश, रिंकू, योगेश व अजय ने बारी-बारी उससे बलात्कार किया। किशोरी ने घर पहुंच कर परिजनों को बताया। चूंकि आरोपी सभी होशियारपुर गांव के मूल निवासी और दंबग किस्म के हैं, इसलिए डर की वजह से परिजनों ने पुलिस से शिकायत नहीं की।

चाचा के मुताबिक पुलिस शिकायत नहीं होने से युवकों का हौंसला बढ़ गया और मंगलवार शाम दोबारा घर के आस-पास टहलने लगे। जब किशोरी दुकान पर सामान लेने जा रही थी, तभी आरोपियों ने किशोरी को अगवा करने की कोशिश की। जैसे- तैसे किशोरी उनके चुंगल से छूट कर घर पहुंची। परिजनों को बताने पर तुरंत 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। थाना सेक्टर- 49 के इंस्पेक्टर बिजेंद्र भड़ाना ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि किशोरी के साथ एक ही युवक ने बलात्कार किया है। अलबत्ता किशोरी के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही किशोरी का मेडिकल भी कराया गया है।

First Published on March 9, 2017 4:16 am