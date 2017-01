कुछ देर भूले कतार का दर्द

happy new year 2017

नोटबंदी के बाद नववर्ष मनाने को लेकर नोएडा के बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, पार्कों में पहली बार गहमागहमी दिखाई दी। नववर्ष के जोश में नोट मिलने की दिक्कतों को भूलकर लोगों ने जमकर मस्ती की। अपने-अपने अंदाज में परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर लोगों ने खूब धमाल किया। शनिवार देर शाम से शुरू हुआ मस्ती का सिलसिला रविवार तड़के तक चला। जबकि 1 जनवरी पर रविवार होने की वजह से पिकनिक मनाने से लेकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने का सुबह से शुरू हुआ सिलसिला देर रात तक चलता है। दूरदराज रहने वाले दोस्तों, सहकर्मियों और परिजनों को लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइटों पर बधाई संदेश भेजे। पार्कों, मॉल, बाजार, अप्पूघर, सिनेमाघरों के अलावा मंदिरों में भी सुबह से देर शाम तक भक्तों की भीड़ रही। वाहनों की भीड़ के कारण शहर के ज्यादातर व्यस्त जगहों पर पार्किंग की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ीं।

रविवार सुबह से ही नोएडा के अप्पूघर (वर्ल्ड्स आॅफ वंडर), राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवाओं के बीच गुनगुनी धूप का लोगों ने खुले में बैठकर आनंद लिया। तमाम लोग खाने-पीने की चीजें अपने घर से लेकर आए थे। जिन्होंने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर जश्न मनाते हुए नोटबंदी के दौरान की दिक्कतों के साझा किया। जो लोग अपने साथ खाने-पीने का सामान नहीं लेकर आए थे, उनसे रेहड़ी- पटरी पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की जमकर दुकानदारी हुई। मल्टीप्लेक्सों पर फिल्म देखने वालों की भी काफी ज्यादा भीड़ थी। सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, लॉजिक्स सिटी सेंटर, बिग बाजार, जीआइपी मॉल, वेव मॉल, डीएलएफ मॉल, सेक्टर- 50 मार्केट समेत ज्यादातर बाजारों में पूरे दिन भर चहलपहल रही।

कपड़ों की दुकानों पर लोगों ने खूब गर्म कपड़े खरीदे। नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्त्रां आदि में काफी तैयारी कर रखी थीं। बाजारों, मल्टीप्लेक्स के अलावा मंदिरों में मत्था टेकने वालों की भी तादात बहुत ज्यादा थी। सेक्टर-2 स्थित लाल मंदिर, हनुमान मंदिर, कलरिया बाबा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर आदि में रविवार सुबह से देर शाम तक लोगों के पहुंचने और पूजा अर्चना करने का सिलसिला चलता रहा। यहां तक कि सेक्टरों के अंदर के पार्कों में भी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की पूरे दिन भीड़ रही।

First Published on January 2, 2017 12:44 am