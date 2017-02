नोएडा: कार से स्टंट करने में गई इंजीनियरिंग के छात्र की जान

सेक्टर-29 में रविवार रात करीब डेढ़ बजे पोलो कार से स्टंट कर रहे युवक की कार पेड़ से टकरा कर दीवार पर चढ़ गई। तेज गति में पेड़ से टकराने की वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। इससे उसे चला रहे इंजीनियरिंग के छात्र का सिर फट गया और गर्दन धड़ से अलग हो गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सेक्टर-37 निवासी 24 साल के शुभम चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में पता चला कि शुभम कार से स्टंट कर रहा था। वह कार को पीछे (बैक) कर फिर तेज रफ्तार से ब्रेक लगा रहा था। दो बार ऐसा करने के बाद तीसरी बार कार अनियंत्रित हो गई।

इसके बाद कार पहले दो छोटे-छोटे पेड़ों से टकराई और सड़क के किनारे एक दीवार को तोड़ते हुए उसपर चढ़ गई। इससे उसका सिर फट गया और धड़ से अलग हो गया। लोगों ने 100 पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने खून से लथपथ शुभम का शव कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार में एअर बैग लगा था। घटना के समय वह खुला भी। लेकिन टक्कर साइड से होने की वजह से शिवम का सिर फट गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

तेज रफ्तार कार ने बच्चे को कुचला

दिल्ली के राजधानी के हर्ष विहार इलाके में एक डॉक्टर ने अपनी तेज रफ्तार कार से चौथी कक्षा के एक छात्र को कुचल दिया है। बच्चे को गंभीर हालत में गुरुतेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की पहचान आठ साल के जुनैद के रूप में हुई है। चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी है।

बताया जा रहा है कि जुनैद अपने परिवार के साथ गली नंबर-13 मंडोली में रहता था। उसके परिवार में पिता तारिक, मां इदरीसन और तीन भाई हैं। जुनैद पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसका पिता छोटा-मोटा काम करता है। रविवार दोपहर एक बजे जुनैद अन्य तीन बच्चों के साथ सेवाधाम रोड स्थित बैंक आॅफ बड़ौदा के पास कुछ सामान लेने गया था। वहां सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने जुनैद को टक्कर मार दी। लोगों को जुटता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जुनैद को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल के पास एक इमारत पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाल जांच-पड़ताल की जा रही है।

विराट कोहली बने प्यूमा के ब्रांड अंबेसडर; साइन किया 100 करोड़ का कॉन्ट्रेक्ट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 21, 2017 2:34 am