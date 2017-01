नॉएडा: मनवीर के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब दिखे लोग

बिग बॉस-10 के विजेता मनवीर गुर्जर का मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत हुआ। बिग बॉस जीतकर नोएडा का नाम रोशन करने वाले बिंदास मनवीर की एक झलक पाने के लिए न केवल युवा बल्कि हर उम्र के लोग बेताब थे। हवाई अड्डे से नोएडा आने तक के रास्ते में सैकड़ों गाड़ियों में सवार उनके समर्थक उनके नाम की नारेबाजी करते रहे। पूरे रास्ते उन्हें देखने वालों की भीड़ लगी रही। मनवीर देर शाम सेक्टर-41 स्थित आगहापुर गांव के अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही महिलाओं ने तिलक लगा कर उनका स्वागत किया। घर में घुसने से पहले मनवीर ने चौखट की मिट्टी माथे पर लगाई और मां से आशीर्वाद लिया।

मनवीर के अल्हड़ रवैए से न केवल परिजन बल्कि पूरा गांव वाकिफ है। बिग बॉस में प्रतियोगी चुने जाने के बाद वह घरवालों को बताए बिना ही मुंबई पहुंच गए और वहीं से फोन पर माता-पिता को इसकी जानकारी दी। तब भले ही उनके परिजन नाराज हुए थे, लेकिन मंगलवार को मनवीर के विजेता बनकर लौटने पर सभी की आंखों में आंसू थे। इस मौके पर मनवीर के पिता ने कहा, ‘क्या जाट क्या गुर्जर, क्या मुसलिम क्या हिंदू, सभी को जीत लिया मनवीर ने।’

नोएडा में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण तीन अलग-अलग रास्तों से गाड़ियों में सवार मनवीर के समर्थकों को प्रवेश कराया गया और वे डीएनडी, कालिंदी कुंज और नोएडा प्रवेश द्वार के रास्ते यहां पहुंचे। काफिले की कई गाड़ियों पर सपा का झंडा लगा था। दिल्ली और नोएडा पुलिस ने मनवीर समर्थकों को अलग-अलग रास्तों से नोएडा भेजने की व्यवस्था की थी। साथ ही मीडिया को भी काफिले से दूर रखने की कोशिश की। दोपहर करीब ढाई बजे मनवीर के लिए सेक्टर-46 में मंच बनाया गया। हालांकि अव्यवस्था के कारण सेक्टर-37 से 46 तक की मुख्य सड़क और पूरा मैदान लोगों की भीड़ से भर गया था।

मनवीर के समर्थकों ने करीब पौने घंटे का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन मंच पर इतने ज्यादा लोग पहुंच गए थे कि मनवीर को नीचे से देखने वालों को मायूस होना पड़ा। आयोजकों ने चुनाव आचार संहिता लागू के कारण लोगों से मंच से उतरने की अपील भी की, लेकिन कोई भी उतरने को तैयार नहीं हुआ। मनवीर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में कई लोगों के मोबाइल तक भीड़ में गिरकर गुम हो गए। इसके बाद महज 10 मिनट में ही पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम खत्म होने की घोषणा कर दी। बताया गया है कि दो राजनीतिक दलों के नोएडा सीट के प्रत्याशी भी मनवीर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन आयोजकों ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया।

First Published on February 1, 2017 1:53 am