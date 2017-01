बिग बॉस विजेता मनवीर के स्वागत पर आचार संहिता का पहरा, गाड़ियों के काफिले पर लग सकती है रोक

आगहापुर के बिंदास छोरे मनवीर गुर्जर के बिग बॉस सीजन-10 का खिताब जीतने के बाद नोएडा में उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। मंगलवार सुबह नई दिल्ली हवाई अड्डे से नोएडा पहुंचने के लिए मनवीर के काफिले के लिए सैकड़ों गाड़ियां बुक कराई गई हैं। गाड़ियों के काफिले में आॅडी, जैगुआर और मर्सिडीज भी होंगी। वहीं साथ में दर्जनों डीजे और बैंड बाजे भी शामिल होंगे। जानकारों के मुताबिक, मनवीर के साथ मनु पंजाबी भी नोएडा आएंगे। डीएनडी से होते हुए उनका काफिला नोएडा पहुंचेगा। सुरक्षा के लिहाज से बाउंसर भी बुलाए गए हैं, जिनकी मौजूदगी में मनवीर और मनु लोगों से मिलेंगे। सेक्टर-41 स्थित आगहापुर गांव में एक आलीशान मंच से मनवीर लोगों से बातचीत करेंगे। उधर, रविवार देर रात मनवीर को बिग बॉस का विजेता घोषित करने के साथ ही उनके गांव में जश्न का माहौल बन गया था। परिजन, जानकार और दोस्तों समेत आम लोग भी इस जश्न में शामिल हुए। घंटों आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटकर लोगों ने खुशी का इजहार किया।मनवीर के परिजनों ने बताया कि बिग बॉस में बेहतरीन किरदार निभाने के चलते एक विदेशी कंपनी ने मनवीर को विज्ञापन में लेने की इच्छा जताई है। कंपनी मनवीर की पहचान बढ़ाने में भी मदद करेगी। मनवीर को ब्रांड अंबेसेडर बनने का न्योता देने वाली यह कंपनी देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनका प्रचार करेगी।

मनवीर के भाई सचिन ने बताया कि बिग बॉस से मिलने वाली रकम का 20 फीसद हिस्सा वे एनजीओ को दान करेंगे, ताकि गरीब बच्चों और समाज की तरक्की में इस धनराशि का इस्तेमाल किया जा सके। मनवीर के दोस्तों ने बताया कि नितिभा और मनवीर की दोस्ती को लेकर गांव में हलचल हो रही थी। कुछ लोग तो नितिभा को भाभी कहकर भी बोलने लगे थे। जब वोटिंग की जरूरत पड़ी थी तब मनवीर के दोस्तों और जानकारों ने नितिभा के लिए भी वोट किया था। हालांकि नितिभा के मनवीर को थप्पड़ मारने की बात से लोग बहुत नाराज हो गए थे। इसके एक हफ्ते बाद ही नितिभा बिग बॉस से बाहर हो गर्इं। बिग बॉस जीतने के बाद सोमवार को मनवीर ने अपने एक रिश्तेदार नीरज को फोन किया। करीब 105 दिन बाद मनवीर का पहला फोन आने पर नीरज भावुक हो गए और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नीरज का कहना है कि मनवीर और वह दिनभर साथ रहते थे और एक दूसरे की सभी बातें शेयर करते थे। इतने दिनों बाद सबसे नजदीकी दोस्त का फोन आने से दिल भर आया। उधर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते मनवीर के काफिले को दिल्ली इलाके में ही रोके जाने की संभावना है। हालांकि मनवीर के बड़े भाई अनूप प्रशासनिक अनुमति लेने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के लिए अनुमति मिलने की संभावना कम ही है। एसपी सिटी दिनेश यादव ने स्पष्ट किया है कि बगैर अनुमति के आयोजित रैली, काफिला या जनसभा को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

बिग बॉस जीतने पर मनवीर गुर्जर बोले- ''मैं ईमानदार था, इसलिए जीता''

First Published on January 31, 2017 2:06 am