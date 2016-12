प्रेमी युगल ने जहर खाने से पहले Whats app पर भेजा संदेश, घरवालों ने तुरंत पहुंचकर बचाई जान

24 दिसंबर से गायब चल रहे युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ एक कमरे में जहर खा लिया। घटना को अंजाम देने से पहले युवक ने वाट्सऐप पर अपने जानने वालों को जहर खाने का संदेश भेज दिया। युवक के एक दोस्त ने वह संदेश उसके पिता को दिखाया। जिसके बाद पिता समेत परिजन सेक्टर- 22 पहुंचे, जहां बेहोशी की हालत में मिले युवक और उसकी प्रेमिका को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को दिल्ली के अस्पताल भेज दिया गया है। जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बताया गया है कि अब युवक का पिता दोनों की शादी कराने को तैयार है।

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रेमी मनीष सदरपुर कालोनी में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके पिता कई सालों पहले बिहार के सीवान से यहां बस गए थे। 24 दिसंबर को मनीष बगैर कुछ बताए घर से चला गया था। आस-पास और रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी जब मनीष नहीं मिला, तो परिजनों ने थाना सेक्टर-39 में गुमशुदगी की शिकायत दी थी। उधर, 26 दिसंबर को मनीष ने प्रेमिका के साथ जहर खाने से पहले वाट्सऐप पर एक संदेश कर दिया, जिसे मनीष के एक दोस्त ने उसके पिता को दिखाया। तब सेक्टर-22 के एक कमरे में दोनों बेहोशी की हालत में मिले। परिजनों ने बताया कि मनीष का कुलेसरा में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग की जानकारी थी लेकिन मनीष ने कभी इसके बारे में बताया नहीं था। दोनों ने शादी करने को लेकर अपने अपने माता-पिता को नहीं बता रखा था। मनीष सेक्टर-18 के एक मॉल में काम करता था। युवती से उसकी मुलाकात वहीं हुई थी। पहले दोस्ती फिर प्यार होने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे।

First Published on December 29, 2016 3:07 am