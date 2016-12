नोएडा: कारोबारी के ठिकाने से मिला 40 किलो सोना

राजस्व निदेशालय (डीआरआइ) ने आभूषण बनाने के नाम पर मंगाए सोने को घरेलू बाजार में बेचने के आरोप में दिल्ली से निर्यातक को गिरफ्तार किया है। उसके ठिकानों से करीब 40 किलोग्राम सोना मिला है। जिसकी बाजार कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोप है कि निर्यातक ने विदेश से मंगाए सोने के आभूषण बनाने के बजाए नोटबंदी के बाद उसे महंगी कीमत पर बेचा है। जबकि पीतल, तांबे या अन्य सस्ती धातुओं से बने आभूषणों का निर्यात करने की कोशिश की है। नोटबंदी के बाद करीब 150 करोड़ रुपए के सोने के घरेलू बाजार में बेचे जाने की संभावना जताई गई है। निर्यातक की नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) में कंपनी बताई गई है। जहां दुबई से शुद्ध सोना मंगाकर आभूषण बनाए जाते थे।

डीआरआइ ने दिल्ली के कंटेनर डिपो से निर्यात होने वाले आभूषणों की जांच की। जांच में पता चला कि आभूषण सोने के बजाए पीतल जैसी सस्ती धातुओं से बने थे। जबकि आभूषणों के 22 कैरेट सोने से बना बताकर भेजा जा रहा था। इस आधार पर जब अधिकारियों ने एसएसईजेड स्थित कंपनी पर जांच की। तब वहां पर 35 किलोग्राम सोने के आभूषणों में 90 फीसद तक तांबा इस्तेमाल होने की पुष्टि हुई। बताया गया है कि एनएसईजेड में दुबई से सोना मंगाया जाता है। इसी सोने से तैयार आभूषणों को दोबारा यूएई भेजा जाता है। आरोप है कि नोटबंदी के बाद निर्यातक ने विदेश से मंगाए सोने के आभूषण बनाने के बजाए 500 या 1000 रुपए के पुराने नोट लेकर उसे महंगी बाकी कीमत पर बेचा है। इस तरह से करीब 150 करोड़ रुपए के सोने को घरेलू बाजार में बेचे जाने की संभावना जताई गई है।उधर, सेक्टर- 51 स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में फर्जी आइडी से खोले गए दो खातों की जानकारी मिली है। एक बचत और दूसरा चालू खाता है। दोनों खातों में करोड़ों रुपए का लेन-देन होने का पता चला है। थाना सेक्टर- 49 पुलिस के अनुसार खातों की जांच कराई जा रही है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

First Published on December 21, 2016 2:09 am