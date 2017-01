सपा राष्ट्रीय अधिवेशन: अखिलेश यादव बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए

समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राज्य सभा सांसद अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बनाया गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अधिवेशन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नेताजी का सम्मान करता था, करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो मेरे पिताजी हैं और पिताजी रहेंगे। इसे कोई झुठला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पिताजी के खिलाफ काम करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। अखिलेश ने कहा, “यूपी में सपा की सरकार बनाने के लिए हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार नहीं बने। इसलिए यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।”

परिवार और पार्टी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा- अगर मुझे परिवार को बचाना होगा तो उसे भी बचाऊंगा और पार्टी को बचाना होगा तो उसे भी बचाऊंगा। मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अधिवेशन में आए तमाम कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव ने शुक्रिया अदा किया और उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद भी दी।

Hamari sarkar phir ban ne se sabse zyada khushi Netaji ko hi hogi: Akhilesh Yadav — ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2017

Agar Netaji ke khilaaf saazish ho toh Netaji ka beta hote huye meri zimmedari banti hai ki main saazish ko saamne laaon:Akhilesh Yadav pic.twitter.com/vktjyWHfiy — ANI UP (@ANINewsUP) January 1, 2017

First Published on January 1, 2017 11:34 am