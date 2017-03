मेरठ: छेड़छाड़ के आरोपियों को जबरन छुड़ाने गए सपा समर्थकों ने की पुलिस से मारपीट

समाजवादी पार्टी (सपा) समर्थकों ने अपनी हनक दिखाते हुए छेड़छाड़ के आरोपियों को पुलिस के कब्जे से जबरन छुड़ाने के प्रयास में पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। सपाइयों के हौसले इसलिए भी बुलंद थे क्योंकि सपा के एक विधायक ने थाना पुलिस पर छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार न करने के लिए दबाव डाला था। एसएसपी जे रविंद्र गौड़ का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। उधर, सपा विधायक गुलाम मोहम्मद का कहना है कि पार्टी के कुछ समर्थकों ने उनको गलत सूचना दी थी, जिस पर उन्होंने थाना पुलिस को फोन तो किया लेकिन छेड़छाड़ के किसी आरोपी की सिफारिश नहीं की।

थाना रोहटा की पुलिस चौकी पूठ के पास कुछ छात्राएं ट्यूशन से लौट रही थीं, तभी स्विफ्ट में सवार युवकों ने छात्राओं की स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद चारों युवकों ने कार से उतरकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर छात्राओं ने युवकों का विरोध करते हुए शोर मचा दिया। इसके बाद नजदीक ही पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर युवकों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देख युवक मौके से भाग लिए।

पुलिस ने जीप से युवकों का पीछा करते हुए उन्हें मेरठ-बड़ौत मार्ग पर घेर लिया। इसी दौरान तीन युवक कार से उतरकर गन्ने के खेत में भाग गए। लेकिन कार चला रहे युवक नजर मोहम्मद को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त से बचे युवकों ने अपने गांव सिंघावली पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। इस पर सपा समर्थक भारी संख्या में पूठ पुलिस चौकी पहुंच गए।

उन्होंने चौकी पहुंचकर गिरफ्तार किए गए आरोपी को जबरन पुलिस से छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस व सपाइयों के बीच विवाद बढ़ने पर सपा समर्थकों ने सिपाही तेजवीर व विजय के साथ मारपीट करते हुए उन्हें सड़क पर गिरा दिया। पूरे मामले की जानकारी चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचने पर सपाई वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन पुलिस ने सिंघावली निवासी गुलफाम को पकड़ लिया। चौकी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये युवक अक्सर ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही छात्राओं के साथ इसी तरह की हरकतें पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि एक विशेष समुदाय के इन लोगों को सपा के एक विधायक का संरक्षण प्राप्त है।

First Published on March 9, 2017 4:47 am