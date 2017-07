मेरठ: पूर्व मंत्री कुरैशी की बेटी की दबंगई मामले में छह गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व बसपा के वरिष्ठ नेता हाजी याकूब कुरैशी की बेटी की कथित दबंगई के मामले में पुलिस ने बुधवार को दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस घटना में अब तक कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है। मेरठ पब्लिक स्कूल (एमपीएस) के गर्ल्स विंग में छात्राओं व अध्यापिकाओं पर अपने साथियों के साथ हंटर चलाने वाली पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की बेटी भूमिगत हो गई है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत में गैरजमानती वारंट दाखिल किया है। इस बीच, स्कूल प्रशासन ने हाजी याकूब कुरैशी के परिवार से जुड़ी तीनों छात्राओं को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। पुलिस ने तीन युवकों और एक किशोर को मंगलवार शाम गिरफ्तार किया था। इनमें से युवकों को अदालत के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया जबकि किशोर को जमानत दे दी गई। लेकिन घटना की मुख्य आरोपी यानी पूर्व मंत्री की बेटी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उधर, स्कूल प्रबंधन ने भी मामले के तूल पकड़ने के बाद हाजी याकूब कुरैशी के परिवार से जुड़ी तीनों छात्राओं को स्कूल से निष्कासित कर दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजिल सैनी ने गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराई गई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुधवार को दो अन्य आरोपियों शहजाद (25) निवासी विकासपुरी और तनवीर आजम (27) निवासी लिसाड़ी गेट की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने समीर, आरिफ (दोनों बागपत निवासी), फैजल (सरधना) के अलावा याकूब कुरैशी के पड़ोस में रहने वाले एक किशोर को गिरफ्तार किया था। इनमें समीर,आरिफ और फैजल को अदालत के आदेश पर 24 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है जबकि किशोर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एसएसपी के अनुसार छात्राओं की हंटर से पिटाई करने वाली घटना की मुख्य आरोपी व अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के वेस्ट एंड रोड स्थित मेरठ पब्लिक स्कूल की गर्ल्स विंग में सोमवार सुबह पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी आशमा कथित रूप से करीब एक दर्जन लोगों के साथ स्कूल में घुस गई थी। आरोपी ने स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा अलीशा को हंटर से पीटा था। इसके अलावा उसने विद्यालय के अन्य स्टाफ के साथ भी अभद्रता की थी। अलीशा को इसलिए पीटा गया था, क्योंकि उसने स्कूल की शिक्षिकाओं को हाजी याकूब कुरैशी परिवार से जुड़ी रमशा और इलमा के स्कूल बंक करने की शिकायत की थी।मायावती सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हमारे परिवार का कोई सदस्य इस घटना में मौजूद नहीं था। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह हमारे घर पर दबिश देकर गिरफ्तारी की है, वह भाजपा की साजिश है। प्रशासन भाजपाइयों के दबाव में आकर साजिशन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 3:52 am