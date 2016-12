मेरठ: पुलिस के हत्थे चढ़ा किठौर विधानसभा सीट का उम्मीदवार, चला रहा था नए नोट की फोटोकॉपी का धंधा

नोटबंदी के आखिरी दौर में देश के अलग -अलग हिस्सों में नए और पुराने नोटों की बरामदी के साथ ही पुलिस ने दो हजार और पांच सौ रुपए के नकली नोट बनाने वाले एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को भी कालेधन की खोज में छापों का सिलसिला जारी रहा।

मेरठ पुलिस ने नेशनल लोकमत पार्र्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तीन लोगों को 2000 व 500 रूपये की नकली करंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नई भारतीय करेंसी के चार लाख सत्ताइस हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने एक नेलोपा का झंडा व वीआइपी लिखी कारा को भी कब्जे में ले लिया है। इसी के साथ एक तमंचा व एक चाकू भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेलोपा नेता की निशानदेही पर नकली नोट बनाने के उपकरण व अन्य सामान भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किया गया नेलोपा का प्रदेश बाकी अध्यक्ष खुशी गांधी किठौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी है।

पुलिस अधीक्षक शहर आलोक प्रियदर्शी ने शनिवार मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस को नकली करंसी बाजार में प्रयोग करने की सूचना मिल रही थी।

एक अभियान के तहत सीओ दौराला, थाना प्रभारी पल्लवपुरम की टीम ने दिल्ली -हरिलार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोदी अस्पताल के पास चेकिंग के दौरान एक इन्डीवर कार को रोका। पुलिस ने गाड़ी में बैठे तीन लोगों की तलाशी ली, जिसमें उनके पास से चार लाख सत्ताइस हजार रुपए मिले। पुलिस ने नेशनल लोकमत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुशी गांधी के साथ ही उसके साथी ताहिर व आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, गांधी ने ए-4 साइज का पेपर खरीदकर 2000 व 500 रुपए के असली नोटों को स्कैन करते हुए लाखों के नकली नोट तैयार किए। फिर अपने विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर एक लाख के नकली नोटों को चालीस हजार रुपए में असली नोट लेकर बेचने लगा। अब तक वह एक लाख रुपए बाजार में चला भी चुका था। गिरफ्तार किया गया नेलोपा नेता एक तेल कारोबारी के घर पर हुई डकैती के मामले में जेल भी जा चुका है।

दूसरी ओर देवबंद कोतवाली पुलिस ने नगर के मजनंूवाला रोड से सफेद रंग की आइ-टेन कार में सवार छह लोगों को 12 लाख की नई व 7.40 लाख की पुरानी करंसी के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद करंसी में 12 लाख रुपए के दो-दो हजार के नए नोट, 7 लाख रुपए के 100-100 के नोट और 40 हजार रुपए के 50-50 के नोट शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने नोट बरामद होने की जानकारी आयकर विभाग देहरादून को दे दी है।

पुलिस को यूको बैंक के पास बोरी लिए खड़े कुछ युवकों पर शक हुआ तो एसएसआइ राजीव यादव के आदेश पर सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को उनके पास से 12 लाख रुपए की नई और 7.40 लाख रुपए की पुरानी करंसी मिली, जिसके बारे में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पकड़े गए लोगों में देवबंद के रेलवे रोड़ निवासी अनुज गर्ग, थाना भवन के गांव चंदेना माल निवासी सुशील कुमार, सिविल लाइन मुजफ्फरनगर निवासी अंशुल अग्रवाल, ऋषिकेश निवासी दीपक कुमार, काजीयान पुरकाजी निवासी निखिल गोयल एवं सब्जी मंडी पुरकाजी निवासी श्याम गोयल शामिल है।

इस बीच कच्छ के भुज में 2,000 रुपए के नए नोटों में 27.62 लाख रुपए कथित तौर पर तीन लोगों के पास से बरामद होने के बाद शनिवार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को सूचना मिली के ये तीनों व्यक्ति कमीशन पर पुराने नोटों को नए नोटों से बदल रहे हैं। पुलिस निरीक्षक (स्थानीय अपराध शाखा), कच्छ (पश्चिम) जेएम अला ने कहा, ‘हमने एक कार में यहां पहुंचे तीन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जो पुराने नोटों को इन नए नोटों से बदलने के लिए आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।’ पुलिस ने उनके पास से दो-दो हजार रुपए के 1,381 नोट और 100-100 रुपए के 82 नोट बरामद किए। तीनों व्यक्तियों की पहचान इरफान मिस्त्री, अब्दुल ओडियान और इमरान मजोठा के तौर पर की है।

इस बीच आयकर अधिकारियों की नजरें बेहिसाब पुराने नोट बदलवाने वालों पर भी है। इसी सिलसिले में विभाग ने बालू खनन व्यवसायी शेखर रेड्डी के सहयोगी रत्नम के घर पर शनिवार छापेमारी की। रत्नम को कुछ दिनों पहले बेहिसाब पुराने नोट बदलवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पेराम्बलूर से आए आइटी अधिकारियों की एक टीम ने रत्नम के घर पर सुबह करीब छह बजे छापेमारी की।उन्होंने बताया कि छापेमारी जारी है और विस्तृत ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। सीबीआइ ने 22 दिसंबर को रत्नम और एक अन्य ठेकेदार रामचंद्रन तथा रेड्डी के आॅडिटर प्रेम कुमार को आयकर छापेमारी के सिलसिले में हुई जांच के बाद गिरफ्तार किया था। चेन्नई स्थित उनके आवास और कार्यालय में हुई छापेमारी में 127 किलोग्राम सोना और नोटबंदी के बाद 170 करोड़ रूपये से ज्यादा नकद बरामद हुए थे। रेड्डी और उनके सहयोगी श्रीनिवासुलू को सीबीआइ ने 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

