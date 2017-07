मेरठ: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी ने स्कूल में घुसकर छात्राओं पर चलाया हंटर

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के कारनामे तो मेरठ में चर्चित रहे थे, अब लगता है कि उनकी विरासत हंटरवाली बेटी ने संभाल ली है। आरोप है कि कुरैशी की बेटी और उनके परिवार के सदस्यों ने एक स्थानीय स्कूल में घुसकर शिक्षकों व छात्राओं पर हंटर बरसाए और खुलेआम सबको धमकी दी। यह घटना सोमवार की है, लेकिन मंगलवार को थाने में ‘हमलावरों’ के खिलाफ रपट लिखाई गई है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि हाथ में हंटर लेकर स्कूल पहुंची पूर्व मंत्री की बेटी और उसके साथ पहुंचे लोगों ने स्कूल में जमकर उत्पात किया और स्कूल के कुछ शिक्षकों व छात्राओं की हंटर से पिटाई की। सोमवार को हुई इस घटना पर स्कूल मौन रहा। लेकिन जब परिजनों की ओर से थाने में तहरीर दी गई, तब इस घटना पर स्कूल प्रबंधन की तरफ से मंगलवार को सदर थाने में तहरीर दी गई।

इलाके के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मित्तल ने घटना के संबंध में तहरीर मिलने की बात कहते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल आरोपियों की शिनाख्त के लिए स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने कहा कि उन्हें इस तरह की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।सूत्रों के अनुसार बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की एक पोती रमशा व अन्य छात्रा इल्मा एमपीजीएस स्कूल में पढ़ती हैं। शुक्रवार को दोनों स्कूल नहीं पहुंचीं। स्कूल में पढ़ने वाली ही कुछ अन्य छात्राओं ने बताया कि उन दोनों को स्कूल के बाहर देखा गया था। शनिवार को जब वे दोनों स्कूल पहुंचीं, तब स्कूल की एक शिक्षिका ने उन दोनों को डांटते हुए एक-एक थप्पड़ जड़ दिया। यह बात दोनों ने घर जाकर अपनी मां को बताई। आरोप है कि शनिवार को ही लड़की के परिजन स्कूल पहुंचे थे, लेकिन तब तक स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वहां कोई नहीं मिला। सोमवार को स्कूल खुला तो रमशा को लेकर उसकी मां स्कूल पहुंची। इस दौरान उसके साथ कुछ युवक भी थे।

इस पूरे प्रकरण को स्कूल प्रबंधन दिनभर छिपाता रहा। शुरू में वह इस तरह की घटना होने की बात से ही इनकार करता रहा। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों ने पुलिस में तहरीर दी, तब उसने घटना को लेकर गंभीरता दिखाई।

घटना की शिकार छात्रा अलीशा के पिता सोती गंज निवासी युसूफ ने थाना सदर बाजार में स्कूल में पढ़ने वाली रमशा कुरैशी और उनकी मां व दो अन्य महिलाओं को नामजद करते हुए 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि आरोपियों ने स्कूल में घुसकर उनकी बेटी के साथ हंटर से मारपीट की। तहरीर में स्कूल की टीचर के साथ मारपीट की बात भी कही गई है। इस मामले में स्कूल प्रधानाचार्य मधु सिरोही की ओर से भी थाना सदर बाजार में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इलाके के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मित्तल के मुताबिक घटना की जांच-पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

First Published on July 12, 2017 2:29 am