कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने ‘लव जिहाद’ बताकर रुकवा दिया

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां आपसी सहमति से कोर्ट मैरिज करने जा रहे युवक-युवती को कथित तौर पर पंजीकरण कराने नहीं दिया। दरअसल अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक प्रेमी जोड़े की कोर्ट में शादी करने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान लव जिहाद का आरोप लगाकर जमकर हंगमा किया। प्रेमी जोड़े से मारपीट करने की भी कोशिश की गई। वहीं हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने प्रेमी जोड़े को कस्टडी में लेकर परिजनों को समन भेज दिया है, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सके। वहीं खबर लिखे जाने तक बजरंग के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की नोएडा की है और हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है जबकि लड़का मुस्लिम है और उसका नाम सद्दाम हुसैन है। आरोप है कि उसने लड़की को बहला-फुसलाकर उसे लव जिहाद में धकेला था। पुलिस मामले के जांच के जुट गई है।

