मथुरा पुलिस से दो लड़कियों ने लगाई मदद की गुहार, शादीशुदा जोड़े की तरह रहना चाहती हैं दोनों

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक अलग ही मामला देखने को मिला है। दो लड़कियों ने एक साथ शादीशुदा जोड़े की तरह रहने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। इन लड़कियों का कहना है कि अगर इन्हें अलग किया गया तो वे दोनों आत्महत्या कर लेंगी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि वह इस मामले में क्या करे। यह पुलिस के लिए एक बहुत ही अजीब परिस्थिती बन गई है। वहीं थाना इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि इन दोनों में से एक महिला का तलाक हो रखा है जबकि दूसरी अभी पढ़ाई कर रही है। ये दोनों अलग-अलग गांवों से ताल्लुक रखती हैं लेकिन दोनों एक ही समुदाय से हैं।

मथुरा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को दो लड़कियां थाने आईं। दोनों लड़कियों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई की वह एक शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहना चाहती लेकिन उनके घरवाले ऐसा करने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले उन्हें शादी नहीं करने दे रहे क्योंकि उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है। लड़कियों ने कहा कि अगर हमारी शादी नहीं कराई जाएगी और हमें अलग कर दिया गया तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनके रिश्ते की जानकारी जब इनके परिवार को पता चली तो इन के परिवारवालों ने इनके साथ मारपीट की इसलिए अपने परिवार के खिलाफ इन दोनों ने केस दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब इस मामले की जांच के लिए इनके परिवारवालों को थाने में बुलाया गया तो उनका कहना था कि हम इनके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते।

हमारे देश में समलैंगिकता को गलत माना जाता है। इंडियन पीनल कोड के तहत आने वाले आर्टिकल 377 में कहा गया है कि अपने जैसे लिंग के साथ संबन्ध बनाना कानून जुर्म है। 2009 से अभी तक समलैंगिक लोग अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड रहे हैं।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: मायावती ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से किया इंकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 10:11 am