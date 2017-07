उत्तर प्रदेश: मोरल पुलिसिंग की आड़ में लड़का-लड़की की पिटाई, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में मोरल पुलिसिंग का नया मामला सामने आया है। राज्य के महाराजगंज इलाके में कुछ लोगों ने एक लड़का और लड़की की पिटाई कर दी। वारदात से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें समाचार एजंसी एएनआई ने ट्वीट किया है। तस्वीरों में एक शख्स को लड़का और लड़की को पीटते हुए देखा जा सकता है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

Maharajganj (UP): A boy and a girl beaten up by goons in the name of moral policing; case registered, two people arrested pic.twitter.com/8svuqSOnp7

