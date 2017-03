लखीमपुर खीरी में कर्फ्यू: सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस ने दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपी लड़कों ने बुधवार को देवी-देवताओं और हिन्दु महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में बवाल हो गया। बवाल होने के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करना था लेकिन जिले में तनाव होने के कारण दोनों को अभी जेल में ही रखा गया है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाने के बाद थरबरगंज इलाके के दो गुट आमने-सामने आ गए जिसके बाद काफी बवाल हुआ। उपद्रवियों ने जबरन लोगों से दुकाने बंद करा दी और काफी तोड़फोड़ की।

इसी दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग भी की जिसमें एक युवक को गोली लग गई। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे लखनऊ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को निपटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नाकाम रही जिसके बाद जिलें में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगने के बाद जिले के स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शहर के निजी स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं चल रही थीं लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस तनाव के बीच लोग घर में कैद हो गए हैं। वहीं गुरुवार को शहर में कई शादियां भी थीं लेकिन हंगामा होने के बाद लोग वहां से भागने लगे।

तनाव के बीच लखनऊ से आईजी और डीआईजी मौके पर पहुंचे जिसके बाद उन्होंने बताया कि हालात को नियंत्रित रखने के लिए दूसरों जिलों से फोर्स को बुलवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभीतक पुलिस दोनों आरोपी लड़कों के अलावा 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच इस प्रकार की घटना होने के बाद राजनीति गरमा गई है। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार परेशान हो चुकी है। प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी प्रशासन से घटना की पल-पल की खबर ले रही है।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: मायावती ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से किया इंकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 9:52 am