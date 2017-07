आलू को लेकर योगी के मंत्री ने दिया बयान तो विधानसभा में लगे ठहाके, आदित्य नाथ भी सुनकर मुस्कुरा पड़े

योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आलू की बंपर पैदावार हुई है। जिसका श्रेय यूपी सरकार के एक मंत्री ने राज्य के सीएम योगी आदित्य नाथ को दिया है। जाहिर सी बात है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्य नाथ सीएम हैं तो हर अच्छी चीज के लिए उन्हीं को श्रेय दिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी की इस बात पर लोग हंस पड़े। यही नहीं अपने मंत्री की बात को सुनकर योगी भी मुस्कुरा दिए। दरअसल, यूपी विधानसभा में सपा की ओर से आलू के उत्पादन को लेकर सवाल पूछा गया था। जिस पर जवाब देते हुए योगी सरकार में बागवानी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद आलू ही पैदावार बढ़ गई है। जिसे सुनकर सदन में मौजूद सदस्य हंस पड़े।

सपा सदस्य नितिन अग्रवाल की ओर से आलू उत्पादन और स्टोरेज सुविधाओं को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया था। जिस पर जवाब देते हुए दारा सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में योगी आदित्य नाथ सरकार आने के बाद आलू के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। उनका यह जवाब सुनकर सदन में मौजूद सदस्य ठहाके लगाकर हंसने लगे। यही नहीं मंत्री जी का जवाब सुनकर योगी भी मुस्कुरा बैठे। हालांकि सपा सदस्य शैलेन्द्र यादव ने इस जवाब को बेतुका बताया। यादव ने दावा किया कि बीजेपी और अपना दल के 325 सदस्यों में से 200 सदस्यों ने चुनाव के दौरान अपनी लॉयलिटी शिफ्ट कर ली थी और इस तरह के ही लोग अब बेतुके जवाब दे रहे हैं।

#PotatoGlut in UP with Yogi Adityanth’s arrival at helm, claims horticulture minister Dara Singh Chauhan in assembly; greeted with laughter.

