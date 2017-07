योगी सरकार ने राहुल गांधी को दिया जवाब, यूपी बजट को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उठाई थी आदित्य नाथ पर उंगली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब दिया है। राहुल गांधी ने योगी सरकार द्वारा यूपी का बजट पेश किए जाने के बाद सरकार की आलोचना की थी। इस पर सफाई देते हुए योगी सरकार ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले शिक्षा बजट में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 11 जुलाई को अपना पहला बजट पेश किया था। बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाते हुए इसकी निंदा की थी। इसी क्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा गया था।

राहुल गांधी ने शुक्रवार (15 जुलाई) को योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा था- “बहुत अच्छी पहल है सीएम योगी- आप सारे अस्पताल बंद कर दीजिए, इससे आप और ज्यादा पैसे बचा पाएंगे।” इसके जवाब में शनिवार को यूपी सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शिक्षा बजट के बारे ट्वीट करके जानकारी दी। यूपी सरकार की ओर से सिलसिलेवार ट्वीट किए गए। यूपी सरकार ने अपने ट्वीट में लिखा- बेसिक शिक्षा का बजट 2016-17 में 38066.06 करोड़ रुपये था, जो वित्‍त वर्ष 2017-18 में 31.7% बढ़ाकर 50142 करोड़ कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का बजट 2016-17 में 8956.86 करोड़ था, जो वित्‍त वर्ष 2017-18 में 4.8% बढ़ाकर 9387.44 करोड़ कर दिया गया है। उच्च शिक्षा का बजट 2016-17 में 2585.01 करोड़ था जो वित्‍त वर्ष 2017-18 में 2.7% बढ़ाकर 2655.81 करोड़ कर दिया गया है। कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में वित्‍त वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा बजट में 25.4% की बढ़ोतरी की है।

Great move CM Yogi – next you can save some more money by closing all the hospitalshttp://t.co/1CCqrb5crf

— Office of RG (@OfficeOfRG) July 15, 2017