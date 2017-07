उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हिंसा और दबंगई का एक मामला सामने आया है। जिले के सरायमीर में मामूली सी बात पर एक युवक को कुछ दबंगों ने लोहे के बेड पर बांधकर उसे बिजली के झटके दिये। सिर्फ इतना ही नहीं आरोपियों ने उसकी उंगली भी काट दी। पीड़ित युवक का नाम शिव कुमार वर्मा है। शिव कुमार ने बताया कि उसने कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ को गालियां देने से मना कर दिया जिसके चलते उन लोगों ने इसके साथ ऐसी दरिंदगी की। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दे दी है लेकिन अभी पुलिस इस मामले में मीडिया से बात करने से बच रही है।

शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 3-4 दिन पहले कस्बे के सब्जी मंडी में कुछ मुसलमान लड़के पीएम मोदी और सीएम योगी को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। उसने जब उन लड़कों को ऐसा करने से मना किया तो वो लोग उसे सबक सिखाने की धमकी दे कर वहां से चले गए। पीड़ित ने बताया कि अगले दिन वो लोग उसके घर पहुंचे और तमंचे की नोक पर उसे घर से अगवा कर अपने तबेले पर ले गए।

शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि वहां उसे लोहे के बिस्तर पर लिटा कर बिजली के शॉक दिये गए। उसके बाद उन लोगों ने चाकू से उसकी उंगली भी काट दी। इन यातनाओं से जब शिव कुमार बेहोश हो गया तो उसे उसके घर के पास की सड़क पर वो लोग फेंक गए। फिलहाल शिव कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

First Published on July 17, 2017 11:07 am