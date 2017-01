मीडिया रिपोर्ट में दावा पीएम की रैली से पहले ट्रेन को पटरी से उतारने की रची जा रही थी साजिश

लखनऊ में पीएम मोदी आज महारैली को संबोधित करने वाले है लेकिन उनकी इस रैली से पहले कुछ लोगों द्वारा ट्रेन हादसे की साजिश रचने की बात सामने आ रही है। दरअसल, शनिवार देर रात को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कानपुर के मंधाना में रेलवे ट्रैक काटे जाने की घटना सामने आई थी। इसी के बाद रविवार रात एक व्यक्ति अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उसने अपने ट्वीट में लिखा की मोदी की लखनऊ रैली से पहले किसी बड़े ट्रेन हादसे की साजिश रची जा रही थी। साथ ही यह भी लिखा कि पिछला रेल हादसा भी मोदी की रैली से पहले ही हुआ था।

इस व्यक्ति के ट्वीट को रेलीमंत्री सुरेश प्रभु ने भी रीट्वीट कर हादसे की आशंका को सही माना है। सुरेश प्रभु द्वारा रीट्वीट किए जाने के बाद यह विषय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लगातार इस विषय में पर ट्वीट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को कानपुर के मंधाना में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा रेलवे ट्रैक काटे जाने की बात सामने आई। हालांकि पेट्रोलिंग टीम को आता देख वह लोग वहां से भाग निकले।

पिछले डेढ महीने के अंदर कानपुर में दो बड़े हादसे हो चुके हैं। एक के बाद एक हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं के चलते रेलमंत्री सुरेश प्रभू ने भी इसकी जांच कराने की बात करी है।

गौरतलब है कि 28 दिसंबर को कानपुर के रूहा स्टेशन पर हादसा हुआ था, जिसमें अजमेर सियादहल एक्सप्रेस के 15 डिब्बें पटरी से उतर गए थे और करीब 50 लोग घायल हो गए थे। वहीं 20 नवंबर को कानपुर के नजदीक पुखरायां में भी ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोग गंभी कर रूप से घायल हो गए थे और कई लोगों की मौत हो गई। इसी दिन पीएम मोदी की रैली भी थी जिसके बाद रैली करने के को लेकर उनकी आलोचना भी हुई थी।

वीडियो: कानपुर रेल हादसा: 142 की मौत की पुष्टि, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म

First Published on January 2, 2017 11:30 am