लखनऊ: हसनगंज में बकरा खो जाने से मचा हडकंप, दो पक्ष में जमकर हुआ बवाल

लखनऊ थाना हसनगंज में बकरे के खो जाने के बाद दो पक्षो में जम कर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कई थानों की फोर्स और पीएसी को मौके पर तैनात करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एक नानक शाही गद्दी मंदिर जोकि थाना हसनगंज में स्थित है। इस मंदिर के महंत कुछ साधुओं को खिचड़ी का भोज करा रहे थे।

इसी दौरान एक व्यक्ति का बकरा खो गया और वह अपने बकरा खो जाने से काफी परेशान था। वह अपना बकरा ढूंढता हुआ मंदिर में घुस गया। जिसके बाद वहां ऐसे हालात बन गए कि हसनगंज में पुलिस को तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है जिस व्यक्ति का बकरा खोया था उसका नाम फुरकान था। फुरकान का बकरा खो गया और उसको ढूंढने लगा।

अपने बकरे को ढूंढते हुए फुरकान मंदिर परिसर में घुसा और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं फुरकान की तरफ करीब 40 से 45 लोग मंदिर की तरफ आए और उन लोगों ने भी वहां आते ही मारपीट शुरू कर दी।

दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में खूब मार पिटाई गुई हालाता बेकाबू होता देख वहां पर पीएसी और सिविल पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल मामला अभी शांत है और दोनों पक्षों की एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गयी है।

First Published on January 16, 2017 10:12 am