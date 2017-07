यूपी विधानसभा में मिला ‘विस्फोटक’, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक

यूपी विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बुधवार को विधानसभा के भीतर से संदिग्ध पदार्थ मिला जो विस्फोटक बताया जा रहा है। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह PETN नाम का विस्फोटक है जो काफी शक्तिशाली होता है। बताया जा रहा है विधानसभा में यह एक विधायक की सीट के नीचे से बरामद हुआ, इसकी मात्रा 100 ग्राम थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।

दरअसल 11 जुलाई को बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। 12 जुलाई को प्रात: काल जब सफाई कर्मचारी आए तो संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई थी। आशंका व्यक्त की गई थी कि यह कोई रसायन हो सकता है। जांच में पता लगा कि यह एक खतरनाक विस्फोटक PETN था, जिसकी मात्रा 100-150 ग्राम थी। इसकी 500 ग्राम मात्रा ही पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए काफी है।

क्या होता है PETN विस्फोटक:

यह एक शक्तिशाली प्लास्टिक विस्फोटक होता है। गंधहीन होने के कारण पकड़ना मुश्किल है। इसे मेटल डिटेक्टर और कुत्ते भी नहीं पकड़ पाते। दिल्ली हाईकोर्ट में हुए विस्फोट में इसका इस्तेमाल किया गया था। डेटोनेटर के जरिए होता है धमाका। सेना इस्तेमाल करती है, खनन उद्योग में भी होता है प्रयोग।

प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा के अंदर विस्फोटक बरामद होना खतरनाक स्थिति है और इसकी गहन जांच करके तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा के अंदर अगर कोई अवांछनीय वस्तु रखी जा सकती है तो उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है इसकी कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह प्रकरण विधानसभा जैसी कड़ी सुरक्षा वाले परिसर की सुरक्षा में गंभीरतम चूक है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

#Lucknow: Security officials reach Uttar Pradesh assembly, after suspicious white powder was found yesterday pic.twitter.com/sKN3JOLmaw — ANI UP (@ANINewsUP) July 14, 2017

