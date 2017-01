नरेंद्र मोदी की लखनऊ रैली आज, बीजेपी के पोस्टर-बैनर से अटल बिहारी वाजपेयी गायब

उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी को बेकरार भाजपा ने सोमवार (दो जनवरी) को लखनऊ में महारैली का आयोजन किया है। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं इसलिए पार्टी ने इसकी जबरदस्त तैयारी की है। भाजपा का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैली होगी। लेकिन हैरत की बात ये है कि भाजपा ने रैली के लिए लगाए गए पोस्टरों-बैनरों पर पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जगह नहीं दी है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से पार्टी के सांसद भी रहे हैं। सोमवार को होने वाली रैली के लिए के लिए भव्य चुनावी मंच बनाया गया है लेकिन उस पर भी अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर नहीं लगी है। मंच के दोनों साइड पिलर पर एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर लगी है।

भगवा रंग के इस मंच में वाजपेयी की तस्वीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और शायद ही इससे पहले ऐसे कभी हुआ होगा जब पार्टी द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम या रैली के मंच में वाजपेयी नरारद रहे हो। सूत्रों की मानें तो मंच पर वाजपेयी को मंच में जगह न मिलने से कार्यताओं के बीच तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गई है। जबकि कि पूर्व में वाजपेयी की कर्मभूमि होने के नाते मंच में एक खास जगह दी जाती रही है।

महारैली के इस भव्य मंच की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में बड़ा सा कमल का फूल बना हुआ है जिसमें पार्टी ने अपना नारा परिवर्तन लाएंगे, कमल खिलाएंगे लिखा हुआ है। पार्टी ने अपनी इस रैली को सफल बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किए है। वहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस महारैली के मंच में पीएम मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र सहित उमा भारती की तस्वीरों को जगह दी गई है।

बीजेपी का दावा है कि यह अब तक कि सबसे बड़ी रैली है और पार्टी का अनुमान है कि इसमें करीब आठ से 10 लाख लोग आएंगे। यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ इस बीच होने वाली रैली में पीएम मोदी भी विरोधियों पर निशाना जरूर साधेंगे। साथ ही नोटबंदी के अपने फैसले के फायदे भी गिनाएंगे।

First Published on January 2, 2017 10:31 am