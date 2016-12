दो दिन में सपा में जारी हुई तीन लिस्ट जारी, मुलायम-अखिलेश के बाद शिवपाल ने जारी किए 78 नाम

यूपी चुनाव को लेकर सीएम अखिलेश यादव के 235 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद देर रात प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी 78 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बुधवार को पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव ने 53 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। इस लिस्ट में अखिलेश यादव के करीबी पवन पांडेय जैसे लोगों के नाम शामिल थे।

टिकट बंटवारे को लेकर मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर दरार देखने को मिल रही है। मुलायम द्वारा जारी लिस्ट में 108 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अखिलेश यादव को पसंद नहीं हैं। जबकि इस लिस्ट में शिवपाल यादव की पंसद के 164 विधायकों को टिकट मिला है। मुलायम द्वारा लिस्ट में शिवपाल यादव के करीबियों को टिकट मिलने से एक बात सामने आ रही है और वह यह है कि शिवपाल का खेमा मजबूत हो रहा है। बता दें कि देर रात मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष शिवपाल ने अपनी लिस्ट जारी की थी।

इसके अलावा मुलायम ने अपनी लिस्ट में 149 नए चेहरों को तवज्जों दी गई है। वहीं लिस्ट जारी करने के बाद मुलायम सिंह ने कहा था कि लिस्ट में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जबकि अखिलेश ने उनसे एक बार फिर से कुछ नामों पर विचार करने की अपील की थी। टिकट बंटवारे को लेकर भले ही अखिलेश और शिवपाल खुले तौर पर कुछ न कह रहे हो लेकिन जिस तरह दोनों एक दूसरे के फैसले के खिलाफ कदम उठा रहे हैं उससे तो साफ ही कि दोनों ने एक दूसरे की काट करने की ठान रखी है।

इससे पहले खबर आई थी कि अगर अखिलेश के पसंदीदा प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रहे विवाद की वजह से पार्टी में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। दोनों के इस विवाद को खत्म करने के लिए मुलायम कई बार कोशिश कर चुके हैं। लगता है चुनाव से पहले पार्टी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है।

वीडियो: हमारा परिवार एकजुट है”: शिवपाल यादव

First Published on December 30, 2016 10:50 am