योगी राज में बैखोफ लुटेरे? बैंक में बम मारकर घुसे, रुपए लूटकर हो गए फरार

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो रही है। वहीं, सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत देने के बाद भी कोई खास बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी अपराधियों के हौसले पस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अपराधी बेखौफ हत्या, लूट समेत कई आपराधिक घटनाओं को बिना किसी डर के अंजाम देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला यूपी के जालौन का है। यहां बदमाशों ने बम मारकर बैंक के अंदर लूटपाट की और बाद में आराम से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है।

न्यूज एएनआई के मुताबिक यूपी के जालौन में दो बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर धावा बोल दिया। यह वारदात शुक्रवार की बताई जा रही है। अपराधियों ने बैंक में बम मारा और अपना काम करके फरार हो गए। लूट की इस वारदात को दो लुटेरों ने अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में तीन लाख रुपए लूट की बात सामने आई है। हालांकि लूट की रकम घट या बढ़ भी सकती है। बैंक की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वारदात की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस की ओर से अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। एएनआई द्वारा घटना के बाद की तस्वीरें शेयर की गई है। जिसमें पुलिस अधिकारी बैंक में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं।

Uttar Pradesh: Two men lobbed a hand grenade at a bank in Jalaun, looted Rs 3 lakh and fled from the spot. pic.twitter.com/4RLQARUM72

