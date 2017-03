लखनऊ में चार महीने से छात्र बन कर रह रहा था सैफुल्लाह

नौ घंटे लंबी चली मुठभेड़ के बाद उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने इस्लामिक स्टेट (आइएस) के संदिग्ध आतंकवादी सैफुल्लाह को लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मार गिराया। उसके कमरे से आठ .32 बोर की स्वचालित पिस्तौलें, 630 कारतूस, पाइप बम, टाइमर, बैटरी, आइएस का झंडा, तीन पासपोर्ट समेत नक्शे बरामद हुए हैं। एटीएस का कहना है कि शाजापुर में ट्रेन धमाका करने के लिए पाइप बम बनाने का अभ्यास सैफुल्लाह व उसके साथियों ने ठाकुरगंज के उसी किराए के मकान में किया था, जहां उसे बीती रात मार गिराया गया। आतंकवादी बाराबंकी के देवां में धार्मिक स्थल पर धमाके की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश एटीएस के मुताबिक, कानपुर के रहने वाले सैफुल्लाह ने चार महीने पहले लखनऊ के ठाकुरगंज की हाजी कालोनी में खुद को छात्र बता कर मकान किराये पर लिया था। इस मकान में वह कानपुर के अपने साथियों फैजल खान और फकरे आलम के साथ रहता था। उसका चौथा साथी आसिफ फरार है। एटीएस के मुताबिक, सैफुल्लाह ने अपने बाकी साथियों के साथ मिल कर मध्य प्रदेश के शाजापुर में उज्जैन-भोपाल पैसेंजर ट्रेन में पाइप बम से धमाका किया था। बम की तीव्रता कम होने की वजह से धमाके का प्रभाव अधिक नहीं हुआ।

एटीएस के मुताबिक, सैफुल्लाह के कमरे से भारतीय रेल का नक्शा और चार्ट बरामद हुए हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके निशाने पर कई ट्रेनें थीं।प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) दलजीत चौधरी ने कहा, ‘इस बात का कोई प्रमाण नहीं है बाकी कि सैफुल्लाह के आइएस से संबंध थे…आज के युग में कोई भी युवा आइएस के बहकावे में आ सकता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से वे प्रेरित हो जाते हैं।’

मारे गए आतंकवादी की बाबत चौधरी का कहना है कि सैफुल्लाह के दो साथियों फैजल खान और फकरे आलम के पास से दो लैपटाप बरामद हुए हैं। जिनमें आइएस से जुड़े दस्तावेज और साहित्य मिले हैं। दोनों गिरफ्तार आतंकवादियों से अब तक हुई पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि वे फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से आइएस के संपर्क में आए। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से ही बम बनाने की जानकारी हासिल की और ठाकुरगंज के किराये के मकान में पाइप बम बनाने का अभ्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आइएस के स्लीपर सेल के होने से एटीएस ने इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, इटावा सहित कई शहरों में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। एटीएस ने सैफुल्लाह के घर से तीन पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। इसके साथ छह मोबाइल फोन और चार सिमकार्ड भी जब्त किए गए हैं। इन सिम कार्ड से मिले कॉल ब्योरे से एटीएस को बेहद अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। वे ऐसे कई टेलीफोन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उनको इस्तेमाल करने वालों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। ये वही नंबर हैं जिन पर इन चार सिम कार्ड से लगातार बात होती रही है।

हाजी कॉलोनी में सैफुल्लाह के कमरे से उसका व उसके तीन अन्य साथियों का एक टाइमटेबल मिला है। जिसमें सुबह चार बजे से रात साढ़े आठ बजे तक रोज की दिनचर्या दर्ज हैं। मारे गए आतंकवादी और उसके साथियों के बारे में स्थानीय लोगों से एटीएस ने पूछताछ की है। जिसमें यह जानकारी उसे मिली है कि इन चारों की दिनचर्या कुछ महीने से संदिग्ध थी। कभी कभी सैफुल्लाह के किराये के मकान में कई संदिग्ध आते थे। जो दो-तीन दिनों तक वहां रहते थे।

आइएस से जुड़े आतंकवादियों के बारे में एटीएस को जो जानकारी मिली है उसके बाद उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा और देवां समेत एक दर्जन से अधिक धार्मिक स्थलों पर पुलिस व खुफिया विभाग की पैनी नजर है।

First Published on March 9, 2017 3:36 am