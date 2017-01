सुन्नी बरेलवी मौलवी लव मैरिज के लिए चलाएंगे कैंपेन, विवाहेतर संबंधों के चलते बढ़ रहे हैं तलाक के मामले

अब मुस्लिम मौलवी लव मैरिज के समर्थन में कैंपेन चलाते आप जल्द ही दिख सकते हैं। विवाहेतर संबंधों के चलते जल्द टूट रही शादियों को देखते सुन्नी बरेलवी मौलवियों ने ये तय किया है कि वो समाज में मां बाप को समझाएंगे कि अगर बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो उन पर अपनी जिद ना थोपे। मुस्लिम दंपतियों में विवाहेतर संबंधों के चलते तलाक के मामलों में बढ़त देखी गई है। जिसको देखते हुए आला हजरत दरगाह के सुन्नी बरेलवी मौलवियों ने लव मैरिज का प्रचार करने का फैसला किया है। ये धर्मगुरु लव मैरिज का प्रचार करेंगे और मां-बाप से कहेंगे कि यदि उनके बच्चे किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उन पर दूसरी लड़की या लड़के से शादी के लिए दबाव न बनाएं। मौलवियों ने कहा कि वह लोगों को समझाएंगे कि वे अपने बच्चों को अपनी पसंद की शादी करने की अनुमति दें।

दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि, ‘पिछले तीन सालों में हमारे पास तलाक के जो मामले आए हैं, उनमें से 50% में महज 6 महीने में संबंध खत्म हो गए। इसकी वजह यह थी कि शादी से पहले ही महिला या पुरुष में से किसी एक का अफेयर था।’ ऐसे में अब सुन्नी बरेलवी मौलवियों ने लव मैरिज को बढ़ावा देने के लिए लिए ये कैंपेन चलाने का फैसला लिया है।

नूरी ने कहा, ‘हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि यदि उनके बच्चे किसी के साथ संबंधों में हैं तो सिर्फ अपनी इच्छा थोपते हुए उन पर शादी के लिए दबाव न बनाएं और उन्हें मनपसंद साथी चुनने की छूट दें।’ नूरी ने कहा कि इस्लाम लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। धर्म के तौर पर इस्लाम महिला या पुरुष की पसंद को अहमियत देता है। जब इस्लाम किसी को जीवनसाथी चुनने की आजादी देता है तो मां बाप को भी इसे स्वीकार करना चाहिए।

First Published on January 19, 2017 6:03 am