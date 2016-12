कलह और सुलह के बीच बिछी बिसात

विष्णु मोहन

बसपा : हमलावर हथियार

पुराने और कद्दावर नेताओं के बसपा छोड़ कर उसके विरोध में आवाज बुलंद किए जाने को नजरअंदाज करते हुए मायावती ने पार्टी कैÞडर को एकजुट रखने के लिए संगठन को कसना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी और अखिलेश पर लगातार निशाना साध रखा है। नोटबंदी के मुद्दे पर भी वे खासी मुखर हैं। दलित और मुसलिम वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर मायावती को विश्वास है कि इस बार जनमत उनके पक्ष में होगा। मायावती इस बार कानून-व्यवस्था के साथ विकास के एजंडे को लेकर चुनावी समर में हैं। मायावती एक ओर मुसलमानों से खुलकर वोट मांग रही हैं तो उन्हीं की पार्टी के नेता महासचिव सतीश मिश्र भाईचारा सम्मेलनों के जरिए समाज के अन्य तबकों खासकर ब्राह्राणों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं।

गांवों का गणित भाजपा की चिंता

नोटबंदी के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के निशाने पर आई भारतीय जनता पार्टी ने भी यूपी के चुनाव में अपना पूरा दम लगा रखा है। सूबे में भाजपा की परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं। इन यात्राओं के नाम पर अब तक मोदी यूपी में छह रैलियां कर चुके हैं। दो जनवरी को वह लखनऊ में रैली करेंगे। नोटबंदी के बाद से मोदी ने राष्ट्रहित के नाम पर युवा वर्ग से अपील की है. पर ग्रामीण इलाके के वोटर की मनोदशा भाजपा के किए चिंता का सबब बनी हुई है। जानकारों की मानें तो भाजपा अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती है तो वह प्रमुख विपक्षी दल बनने की कोशिश में रहेगी। अल्पसंख्यक वोटों के अन्य दलों के पक्ष में रहने की संभावना को देखते हुए सवर्ण वोटों का साथ ही ग्रानीण युवाओं को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश में है।

सपा: कुनबा,कलह,करिश्मा

जहां तक सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की बात है तो उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को कई बार असहज स्थितियों से दो-चार होना पड़ा। उन्हें पारिवारिक अंतर्कलह देखनी पड़ी। एक बार तो ऐसा भी मौका आया जब यह लगा कि सपा में विभाजन हो जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टिकट वितरण अपने हाथ में रखना चाहते हैं पर उनकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। शायद यही कारण है कि यादव कुनबा एक मंच पर नहीं आ रहा है। गत दिनों हुए बुंदेलखंड के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ने की मंशा जता दी। माना जा रहा है कि घरेलू कलह के कारण अखिलेश को डर है कि इटावा-मैनपुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर उन्हें हारना पड़ सकता है। पारिवारिक विवाद की आड़ में अखिलेश की साफ-सुथरी छवि को जरूर भुनाने की कोशिश की गई। पार्टी विकास के एजंडे पर चुनावी हुंकार भर रही है।

कांग्रेस : असमंजस

पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वह गठबंधन करे या नहीं। पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर गठबंधन के पक्षधर हैं। विकास कांग्रेस का एजंडा है पर चुनाव में गांधी परिवार अहम है।

उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए मुलायम सिंह यादव ने की 325 प्रत्याशियों की घोषणा; कहा- “गठबंधन नहीं करेगी सपा”

First Published on December 29, 2016 3:30 am