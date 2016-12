आईएएस अधिकारी ने किया स्यूसाइड, डरते थे कि भविष्य में ‘विकलांग’ ना हो जाएं

उत्तर प्रदेश कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने अपने आवास पर गुरुवार (29 दिसंबर) को फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, अधिकारी का शव परिजनों ने उनके 14, गौतमपल्ली स्थित आवास पर देखा। दुबे 1987 बैच के आईएएस अधिकारी थे और होमगार्ड विभाग में प्रधानसचिव के रूप में नियुक्त थे। वह विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दुबे ने अपने सुसाइड नोट में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आत्महत्या का कारण बताया है। उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस सहित अन्य कई गंभीर और दर्दनाक स्वास्थ्य समस्याएं थीं।

उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि बीमारी के कारण वह कई महीने से अवसादग्रस्त थे। पुलिस के अनुसार, दुबे ने देर सुबह तक जब आवास का दरवाजा नहीं खोला, तब मामला सामने आया। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया है। पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद और मुख्य सचिव राहुल भटनागर उनके आवास पर गए।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 30, 2016 9:22 am