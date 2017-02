HIV पॉजिटिव होने का पता चलने पर पति-पत्नी ने दी जान, एक ही दुपट्टे से लगाई फांसी

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कपल (पति-पत्नी) ने खुद के एचआईवी पॉजिटिव होने के जानकारी मिलने के बाद खुदखुशी कर ली। राजधानी के प्रीत विहार में रहने वाले कपल ने सोमवार को घर में फांसी लगा ली। कपल को जब से इस बात का पता चला कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं, तबसे दोनों बहुत परेशान थे। जिसके चलते यह कदम उठाया। कपल का एक 10 माह का बेटा भी है, जिसे वो अपने मां-बाप के सहारे छोड़ गए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 2 बजे बच्चे की रोने की आवाज सुनकर युवक के माता-पिता जागे। जिसके बाद वह अपने बेटे और बहू के कमरे में गए तो दोनों एक ही दुपट्टे से फांसी पर लटकता हुआ पाया। जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी पड़ोसियों को दी और 100 नंबर पर फोन किया। अलीगंज पुलिस थाने की सीओ मीनाक्षी गौतम ने कहा कि युवक के पिता के मुताबिक शनिवार को टेस्ट में एचआईवी पॉजिटिव होने के जानकारी के बाद से दोनों परेशान थे। पुलिस को उनके कमरे से एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और मेडिकल रिपोर्ट मिली। पुलिस को कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है।

युवक के पिता के मुताबिक उनका बेटा दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। करीब डेढ साल पहले उसकी शादी हुई थी और उनका एक 10 महीने का बेटा भी है। पिछले साल दिसंबर में उसका ट्रांसफर उत्तराखंड कर दिया गया था। लेकिन, खुद को ठीक महसूस नहीं करने के कारण वह छुट्टी पर था। पूरे शरीर पर चकते (Rashes) पड़ गए थे। जिसके बाद वह इलाज के लिए अपनी पत्नी और बेटे के साथ लखनऊ वापस आ गया था। इलाज कराने के बाद ठीक नहीं होने पर उसने केजीएमयू में पूरा ट्रीटमेंट कराया। दंपत्ति को ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी गई थी। शनिवार को टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला कि दोनों एचआईवी पॉजिटिव है। पिता ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पता चलने पर हम हैरान रह गए थे और एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह लेने की प्लानिंग कर रहे थे।

First Published on February 21, 2017 11:04 am