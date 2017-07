योगी आदित्य नाथ के राज में लखनऊ में गैंगरेप, आरोपी BJP MLA का नौकर और सिक्योरिटी गार्ड

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रेप की सनसनीखेज खबर आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लखनऊ के वीआईपी इलाके में गिने जाने वाले बटलर पैलेस में विधायक आवास के सामने ही एक लड़की से गैंगरेप की कोशिश की गई है। खास बात ये है कि रेप के इस मामले के आरोपी बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव का सिक्योरिटी गार्ड मनोज और नौकर सोहनलाल हैं। खबरों के मुताबिक इन दोनों विधायक आवास के बगल में स्थित एक गैरेज में पीड़िता से रेप की। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। पीड़िता ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। युवती का आरोप है कि दोनों लोगों ने उन्हें देर रात कुछ काम के बहाने से बुलाया और उनके साथ दुष्कर्म किया। खबरों के मुताबिक पीड़िता बटलर पैलेस के आस पास ही रहती है और बर्तन धोने का काम करती है।

Girl allegedly raped by security guard and domestic help of BJP MLA Saurabh Srivastava in a garage near his Lucknow residence

— ANI UP (@ANINewsUP) July 21, 2017