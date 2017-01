उत्तर प्रदेश: बलात्कार की कोशिश पर बेटी ने की पिता की हत्या

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की एक पॉश कॉलोनी में कथित रूप से बलात्कार की कोशिश करने पर 14 साल की एक लड़की ने अपने पिता को पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के बारादरी क्षेत्र की एक कॉलोनी के निवासी सोमपाल की सोमवार की रात उसकी 14 वर्षीय बेटी ने कथित रूप से अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। लड़की का आरोप है कि सोमवार रात घर में सोमपाल और वह मौजूद थी। उसके पिता ने अकेली पाकर उससे बलात्कार की कोशिश की।

बचने की कोशिश में उसने डंडे से अपने पिता पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता की हत्या के बाद लड़की ने इसकी सूचना अपनी मां को दी। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) समीर सौरभ ने बताया कि लड़की पुलिस की हिरासत में है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लड़की नाबालिग है, इसलिए उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के प्रयास में पिता की हत्या की बात स्वीकार की है।

First Published on January 4, 2017 1:59 am