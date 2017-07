योगी आदित्य नाथ सरकार ने सफेद पाउडर के विस्फोटक न होने की खबरों का किया खंडन, कहा- विधान सभा में पीईटीएन ही मिला था

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ सरकार ने मंगलवार (18 जुलाई) को साफ किया कि पिछले हफ्ते प्रदेश की विधान सभा में मिला सफेद पाउडर विस्फोटक ही था। योगी सरकार उन खबरों पर सफाई दी जिनमें कहा गया था कि आगरा के फोरेंसिक प्रयोगशाला (एफएसएल) ने कहा है कि उसे सफेद पाउडर में विस्फोटक नहीं मिला। योगी आदित्य नाथ सरकार के अनुसार आगरा के फोरेंसिक लैब को विधान सभा में मिले सफेद पाउडर का नमूना भेजा ही नहीं गया था। योगी सरकार के अनुसार लखनऊ स्थित एसएफएसएल की जांच में सफेद पाउडर के विस्फोटक पीईटीएन होने की पुष्टि हुई है। पीईटीएन एक शक्तिशाली प्लास्टिक विस्फोटक है। 12 जुलाई को यूपी विधान सभा में एक विधायक की सीट के नीचे ये पाउडर मिला था। 14 जुलाई को इस यूपी सरकार ने सफेद पाउडर के विस्फोटक होने की पुष्टि करते हुए विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया था। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री आदित्य नाथ ने मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) से करानी की बात कही थी।

उत्तर प्रदेश प्रधान सचिव गृह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मीडिया में एफएसएल आगरा के हवाले से आ रही खबरें गलत हैं जिनें कहा जा रहा है कि विधान सभा में मिला सफेद पाउडर पीईटीएन नहीं था। हम साफ कर दें कि एफएसएल आगरा को उस पाउडर का कोई सैंपल नहीं भेजा गया था। उनके पास ऐसे पदार्थों की जांच के लिए जरूरी उपकरण और सुविधाएं नहीं हैं।”

हालांकि एफएसएल आगरा के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से कहा कि अगर विधान सभा में मिला सफेद पाउडर पीईटीएन होता तो उसे जांच के लिए हमारे पास जरूर भेजा जाता क्योंकि उत्तर प्रदेश में विस्फोटक पदार्थों की जांच के लिए सबसे अच्छी प्रयोगशाला आगरा की है।

लखनऊ स्थित एसएफएसएल की 14 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि विधान सभा में मिला सफेद पाउडर पानी में न घुलने वाला पदार्थ पीईटीएन है। यूपी के प्रधान सचिव (गृह) ने कहा कि लखनऊ एसएफएसएल इस सफेद पाउडर के दो और परीक्षण कर रहा है जिनकी जांच रिपोर्ट गुरुवार (20 जुलाई) को आएगी। कथित विस्फोटक मिलने के बाद यूपी सरकार ने विधान सभा की सुरक्षा को कड़ा करने से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। सीएम योगी ने सदन में पीईटीएन मिलने को “आतंकी योजना” का हिस्सा बताया था।

First Published on July 18, 2017 10:39 am