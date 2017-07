पिता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनशन पर बैठीं तीन मासूम बेटियां

पिता की हत्या के बाद हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीन मासूम बेटियां यहां एसएसपी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। पुलिस का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर 15 साल की स्वाती शिवहरे, 12 साल की संजना शिवहरे और आठ साल की कामिनी शिवहरे भूख हड़ताल पर बैठी हैं। भूख की वजह से तीनों का रो-रो कर बुरा हाल है। एसएसपी के निर्देश पर जंसवतनगर पुलिस ने इन लड़कियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों एक हफ्ते में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन लड़कियों को पुलिस पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस कई बार ऐसे आश्वासन दे चुकी है। लेकिन किया कुछ नहीं है।

जिले के जसवंतनगर निवासी राजेश गुप्त की 19 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। उनका खून से लथपथ शव उनके घर में ही मिला था। इस मामले में उनके बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद गुप्त, अमित गुप्त और सुरेंद्र उर्फ पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में आजतक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण साफ नहीं है। इसलिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विसरा जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पिता की मौत के बाद राजेश गुप्त की इन नाबालिग लड़कियों ने 29 मई को कचहरी में धरना दिया था। पुलिस ने उन्हें आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर धरना खत्म कर दिया था। लेकिन पुलिस ने आजतक कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह से इन लड़कियों को अब भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है।

स्वाति ने बताया कि उसके पिता की हत्या उसके सगे ताऊ ने शराब पिलाने के बाद कर दी थी। उन्होंने अपने ताऊ और अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी धमकी देने लगे कि तुम्हारा भी वहीं हाल किया जाएगा, जो तुम्हारे पिता का किया। राजेश गुप्त के रिश्तेदार सीपी गुप्त ने बताया कि जसवंतनगर पुलिस पर भारी दबाव है। इसी वजह से वह आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि विसरा रिपोर्ट न होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 6:42 am