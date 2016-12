बसपा विधायक ने प्रधानमंत्री को कहा डाकू

बहुजन समाज पार्टी के विधायक हाजी अलीम ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें डाकू कह डाला। विधायक ने नोटबंदी को भाजपा की डकैती बताया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक को कई बार रोकना चाहा लेकिन विधायक मंच पर बोलते रहे। उन्होनें यहां तक कह डाला कि अगर उनके खिलाफ रपट भी दर्ज होती है तो भी उन्हें कोई डर नहीं। बुधवार को यहां बसपा का सामाजिक भाईचारा सम्मलेन आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में जिला संयोजक व पद धिकारियों सहित जनप्रतिनिधि शमिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान यहां की सदर सीट से दो बार से बसपा विधायक हाजी अलीम ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली।

उन्होनें नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उन्हें डाकू कह डाला। प्रधानमंत्री मोदी को डाकू कहे जाने के पीछे विधायक ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात का तर्क देते हुए कहा पूर्व प्रधानमंत्री नोटबंदी को सामूहिक लूट बता चुके हैं। विधायक ने नोटबंदी को आजादी का सबसे बड़ा घोटाला बताया।

First Published on December 29, 2016 2:52 am