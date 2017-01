लखनऊ एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू, आनन-फानन में ठीक की गई तकनीकी गड़बड़ी 

लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रविवार सुबह से शुरू कर दी गई है। शनिवार को तकनीकी खराबी के चलते लखनऊ एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। शनिवार की शाम को करीब चार बजे BOR रडार में गड़बड़ी आने के बाद लखनऊ हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई थीं जबकि कुछ उड़ानों का रूट बदल दिया गया था। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के रडार में खराबी आने से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर VOR कार्ड कानपुर एयरपोर्ट से पहुंचाया गया। ताकि अमौसी एयरपोर्ट को तुरंत शुरू कराया जा सके।

दरअसल, एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के बाद तमाम फ्लाइट्स जो हवा में थे उन्हें वापस बैरंग लौटना पड़ा था। हालांकि, इस तकनीकी गड़बड़ी के आने के पहले लखनऊ एयरपोर्ट के सभी फ्लाइट उड़ चुके थे। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक रडार में ये खराबी ऑपरेशनल एरिया मे तैनात डीवीओआर (DVOR- Doppler very high frequency omni range) में आई, ये सिस्टम विमान को उड़ने और लैंडिंग करने में दिशा निर्देश देने में सहयोग करता है।

लखनऊ एयरपोर्ट डायरेक्टर पी के श्रीवास्तव ने इस गड़बड़ी की वजह से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ठप होने की आशंका जताई थी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया था कि इस खराबी की वजह से अगले दो दिनों तक ये एयरपोर्ट बंद हो सकता है, क्योंकि इसे पूरी तरह ठीक होने में लगभग दो दिनों का वक्त लग सकता है।

First Published on January 15, 2017 11:59 am