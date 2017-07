लश्कर के आतंकी संदीप शर्मा की गिरफ्तारी पर बड़े भाई ने कहा- गोली मार दे सरकार, पूरा समर्थन करेंगे हम

जम्मू-कश्मीर पुलिस के हाथ सोमवार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले संदीप शर्मा नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संदीप शर्मा के घर मुजफ्फरनगर स्थित अंकित विहार कॉलनी पहुंची पुलिस द्वारा उसकी मां प्रेमवती और भाभी रेखा को हिरासत में लिया गया है। वहीं संदीप के बड़े भाई प्रवीण शर्मा ने उसकी गिरफ्तारी के बाद कहा कि अगर मेरे भाई का पाकिस्तान के आतंकी समूह और 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमले में हाथ है तो उसे गोली मार दी जाए। हम नहीं जानते थे कि उसका लश्कर के साथ कोई संबंध है। उसकी इस करतूत पर हम बेहद शर्मिंदा हैं।

प्रवीण न कहा कि संदीप ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है और सरकार जो सजा देना चाहती वो दे सकती है। उसके लिए हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रवीण ने कहा कि अगर सरकार उसे गोली मारना चाहे तो मार सकती है। हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। प्रवीण ने बताया कि छह महीने पहले कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने संदीप को किसी मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन वह संदीप के लिए वहां नहीं गया क्योंकि पिछले तीन सालों से दोनों भाइयों में कोई बातचीत नहीं है।

आपको बता दें कि संदीप दक्षिण कश्मीर में छह पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले लश्कर-ए-तैयबा समूह का सक्रिय सदस्य रहा है। पुलिस के मुताबिक संदीप कुमार शर्मा 16 जून को एसएचओ फिरोज डार की हत्या के मामले में इन्वॉल्व्ड था। इसके अलावा बीते मार्च महीने में मीर बाजार इलाके में एक एटीएम लूट के मामले में भी वह संलिप्त है। संदीप की भूमिका मुंडा इलाके में सेना के जावनों पर हुए हमले में भी बताई जा रही है जिसमें दो जवान शहीद और चार जवान घायल हो गए थे। लश्कर-ए-तैयबा संदीप का अकसर इस्तेमाल करता था और वह इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था कि वह यहां का स्थानीय व्यक्ति नहीं है।

First Published on July 11, 2017 10:36 am