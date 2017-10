कानपुर: मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, फायरिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर बवाल हुआ है। रूट बदलने की वजह से हुए विवाद के बाद आगजनी और फायरिंग की घटनाएं घटी हैं। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबल भेजे हैं। इस हिंसा, झड़प, आगजनी और फायरिंग में 5 लोग घायल हुए हैं। मुहर्रम के जुलूस को लेकर ये बवाल कानपुर के जूही और कल्याणपुर थानाक्षेत्र में हुआ है। वारदात और मौके की संगीनी को देखते हुए प्रशासन बेहद चौकन्ना है और त्वरित फैसले किए गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए डीजीपी मुख्यालय से अतिरिक्त फ़ोर्स भेजी गई। इसके तहत पीएसी और आरआरएफ की एक-एक कंपनी कानपुर भेजी गई है।

Param Purwa (Kanpur): Tension between 2 groups over Tazia procession route. Nobody reported hurt, situation under control (earlier visuals). pic.twitter.com/AGpANsht77

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2017