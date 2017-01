कानपुर टी20 के लिए टिकटों की बिक्री शुरू, 200 से 6000 रुपये तक के टिकेट

भारत और इंग्लैंड के बीच यहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में 26 जनवरी को होने वाले पहले ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री सोमवार (9 जनवरी) से शुरू हो गयी है जिसमें सबसे महंगा टिकट वीआईपी पवेलियन का 6000 रुपये का है जबकि सबसे सस्ता टिकट ई पब्लिक गैलरी का 200 रुपये का होगा। स्टूडेंट गैलरी का टिकट भी 200 रुपये का रखा गया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) के सीईओ ललित खन्ना ने बताया कि सोमवार से टी20 मैच की टिकटों की बिक्री शुरू हो गई। सभी टिकेट बुक माय शो के जरिये ही बुक हो सकेंगे। वीआईपी पवेलियन की 2600 सीटों के लिये प्रत्येक टिकट 6000 रुपये की होगी जबकि पवेलियन बालकनी की 1525 सीटों का प्रत्येक टिकट 5000 रुपये का होगा। अन्य पवेलियन के टिकटों की कीमत 4000, 2500 और 1500 रूपये रखी गयी है।

सबसे सस्ते टिकट ई पब्लिक के 200 रुपये में उपलब्ध हैं जिनकी संख्या 2000 है। इसके अलावा छात्रों के लिये भी बी स्टूडेंट पवेलियन का टिकट 200 रुपये रखा गया है। इस गैलरी की क्षमता भी 2000 सीटों की है। उन्होंने बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम की क्षमता 39400 सीटों की है लेकिन बालकनी में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है इसलिये फिलहाल क्षमता केवल 25711 सीटों की रह गयी है। यह ग्रीन पार्क पर पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। इससे पहले यहां पिछले साल आईपीएल के दो मैचों का आयोजन हो चुका है। खन्ना के मुताबिक मैच की सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। होटलों में टीमों के लिये कमरे बुक किये जा चुके हैं और जिला तथा पुलिस प्रशासन से सुरक्षा को लेकर बैठक हो चुकी है ।

First Published on January 10, 2017 12:27 am