कानपुर: पत्नी की हत्या कर सिपाही फरार

कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही ने पत्नी की हत्या कर दी। शुक्रवार रात महिला का शव ठिकाने लगाने के लिए मकान में सीढ़ी लगाकर उतारते समय मकान मालिक को देख शव छोड़कर भाग निकला। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना के सम्बंध में साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुशार कल्याणपुर के इंदरा नगर में मोहित का दो मंजिला मकान है। घर के बाहर की मोहित की सीमेंट, बांस-बिल्ली की दुकान है। ग्राउंड फ्लोर पर मोहित अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि दूसरी मंजिल में किराए पर पुलिस विभाग में कार्यरत इटावा के भरथना निवासी सिपाही सनोज यादव पत्नी अचर्ना व छह साल के बेटे हर्षिल के साथ रहता है। वर्तमान में सनोज उरई डीआईजी कार्यालय में डाक लाने व ले जाने में तैनात है। जानकारी के मुताबिक सिपाही का पत्नी से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। जिसके चलते पत्नी कुछ माह पूर्व दिल्ली रिश्तेदार के घर चली गई और वहां पर कोचिंग करने लगी।

दो दिन पूर्व सिपाही पत्नी को बहाने से कानपुर ले आया। जबकि बेटे हर्षिल को भरथना अपने परिजनों के घर छोड़ दिया। यहां पर आकर उसका पत्नी से झगड़ा हुआ। जिसके बाद सिपाही ने पत्नी की मारपीट कर हत्या कर दी और गुरुवार की सुबह नौ बजे घर से निकल गया। शुक्रवार रात साजिश के तहत पत्नी का शव ठिकाने लगाने की फिराक में सिपाही ने करीब 12.30 बजे सीढ़ी लगाकर चादर में लिपटा पत्नी का शव उतारने लगा, तभी देर रात बांदा गया मकान मालिक कार से आ पहुंचे। कार की लाइट देख सिपाही ने शव छोड़ दिया और कूदकर भाग निकला। चोरों की आशंका पर मोहित ने पास जाकर देखा तो चादर में रक्तरंजित सिपाही पत्नी का शव लिपटा था। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर सीओ कल्याणपुर संजीव कुमार दीक्षित, इंस्पेक्टर देवेन्द्र विक्रम सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने फारेंसिक की मद्द से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए। सीओ ने बताया कि महिला की मौत करीब 18 से 20 घंटे पहले की लग रही है। शव से बदबू आने पर सिपाही पति द्वारा शव ठिकाने लगाने की बात सामने आ रही है।

First Published on February 26, 2017 1:54 am