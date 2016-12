कानपुर: छह महीने की गर्भवति दलित महिला की दबंगों ने की पिटाई, पेट में चोट लगने से हो गया गर्भपात

उत्तरप्रदेश के कानपुर में एक 6 महीने की गर्भवती दलित महिला की बेरहमी से पिटाई करने की घटना सामने आई है। महिला का दोष सिर्फ इतना था कि वो खेत में शौच के लिए गई थी और खेत के मालिक को यह बात नागवांर गुज़री। खेत मालिक ने गर्भवती दलित महिला की लात-घूसों से जमकर पिटाई कर दी और उससे मल भी उठवाया, खेत भी साफ करवाया। चोट लगने के कारण महिला का गर्भपात हो गया और उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह घटना कानपुर जिले के घाटमपुर इलाके में आने वाले देवमनपुर गांव की है। पुलिस ने गर्वभवति महिला की निर्दयता के साथ पिटाई करने वाले आरोपी अवधेश नरेश सचान को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम रामप्यारी बताया गया है।

पीड़ित महिला के पति जयचन्द ने पुलिस को बताया, ‘रामप्यारी (32) सुबह शौच करने के लिए खेत की ओर गई थी, 6 बजे के करीब खेत मालिक अवध नरेश रामप्यारी को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे घर के बाहर ले आया और उसे निर्दयता से पीट रहा था। रामप्यारी ने उससे गुहार लगाई की वह गर्भवति है, लेकिन अवध नरेश उसे पीटता रहा। अवध नरेश ने रामप्यारी से मल भी साफ कराया।’ बाद में पीड़ित महिला का पति व परिजन 6 माह के भ्रूण को झोले में लेकर कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने महिला को शहर के डफरिन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घाटमपुर इंस्पेक्टर प्रभारी अनिल कुमार के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रूण का पंचनामा करा पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है।

पीड़ित महिला ने पिटाई के बाद अपने घरवालों से पेट में तेज दर्द हाने की शिकायत की और उसी रात को घर पर ही उसका गर्भपात हो गया। महिला के पति जयचंद ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। जयचंद ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद वह भ्रूण के साथ रातभर कोतवाली में ही बैठा रहा। अगले दिन सुबह पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। वहीं, घाटमपुर के एसएचओ अनिल कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि जयचंद की एफआईआर दर्ज करने में बस देर हुई थी उसे एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अवध नरेश सचान के खिलाफ आईपीसी की धाराओं और दलित उत्पीड़न कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

First Published on December 25, 2016 11:13 am