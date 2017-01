अपने खाते में 99 करोड़ 99 लाख देख सपा विधायक के गनर के उड़े होश, उठाया यह कदम

नोटबंदी के बाद से लोगों के अकाउंट में अज्ञात स्त्रोतों से पैसे आने की खबरे लगातार आ रही है। हाल ही में मेरठ में रहने वाले एक परिवार के जनधन खाते में करोड़ों रुपए आ गए थे। इस बार सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के गनर गुलाम जिलानी के खाते में 99 करोड़ 99 लाख रुपए आ गए हैं। इतने की रकम देखकर वह हैरान रह गए। बाद में गनर ने विधायक के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीएम को इस बारे में बताया। खाते में इतनी भारी रकम आने की जानकारी विधायक के गनर को उस समय हुई जब वह मंगलवार को एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। पैसे तो नही निकले लेकिन जब उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट निकाला तो उनके होश उड़ गए। गनर ने तुरंत इस बात की जानकारी विधायक इरफान सोलंकी को दी। गिलानी का खाता भारतीय स्टेट बैंक में है।

गुलाम जिलानी ने बताया कि उन्हें पैसों की जरुरत थी, जिस वजह से वह रुपए निकालने एटीएम गए थे। लेकिन मशीन से रुपए नहीं निकले तो अकाउंट स्टेटमेंट निकला। जिससे पता चला कि मेरे खाते में 99 करोड़ 99 लाख 2 हजार 724 आ रुपए गए थे। जिसके बाद विधायक इरफान सोलंकी के साथ जाकर डीएम से शिकायत की। उन्होंने बताया कि डीएम ने इस मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है। हालांकि इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका है कि क्या बैंक के सिस्टम में तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोई और वजह है। बता दें कि गुलाम जिलानी पिछले कई सालों से सपा विधायक इरफान सोलंकी के गनर है। विधायक ने इसे केंद्र की नाकामी करार दिया है।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में मेरठ जिले में एक महिला के जनधन एकाउंट में 99 करोड़ 99 लाख आने से हड़कंप मच गया था। महिला ने बैंक अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई न होने पर प्रधानमंत्री और आयकर विभाग को मेल पर सूचना दी गई। महिला ने 2015 में शारदा रोड स्थित स्टेट बैंक की शाखा में जनधन एकाउंट खोला था। इस जीरो बैलेंस खाते में शीतल के छह सौ रुपये मात्र थे। लेकिन 18 दिसम्बर को शीतल जब एटीएम पर बैलेंस चेक करने पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गयी। उसके जनधन खाते में लगभग 99 करोड़ 99 लाख रुपया आ गया।

First Published on January 4, 2017 11:48 am