सोशल मीडिया पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए विशाल सेना बनाएगी आरएसएस, बीजेपी से जुड़ी संस्था, काशी में बड़ी बैठक की तैयारी

सोशल मीडिया पर हिंदुओं और हिनदुत्व की रक्षा के लिए विशाल सेना बनने जा रही है। इस सेना का गठन आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी संस्था द्वारा किया जाएगा। इस गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र धार्मिक नगरी काशी में बड़े पैमाने पर हिंदुइस्म एंड सोशल मीडिया कोनक्लेव नाम से एक आयोजन किया जा रहा है। इस सेना के गठन के पीछे आरएसएस और बीजेपी का उद्देश्य है कि वे वापपंथी विचारधारा और इस्लामीस्म से प्रेरित लोगों से हिन्दुत्व को बचा सकें। सोशल मीडिया पर बनने जा रही इस सेना को अभ्यास कराया जाएगा कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले से निपटा सा सके। इस बैठक में हो सकता है कि हिंदुत्व की रक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जाए।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्ताग्राम पर यह सेना अपनी पैनी नजर रखेगी। मेल टुडे के अनुसार भारत नीति के सदस्य शैलेंद्र सेंगर ने कहा कि आए दिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट शेयर किए जाते हैं जिससे हिंदू लोगों की भावनाएं आहत होती है। इस तरह के वीडियो और पोस्ट शेयर करने वाले लोग हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाते है। कई बार तो ऐसी पोस्ट डाली जाती है जो कि कतई भी स्वाकार्य नहीं होती है। इस विषय पर हम काशी में होने वाली बैठक में चर्चा करेंगे, कि कैसे इस तरह हिंदुओं की भावना को आहत करने वाले प्रोपंडा के साथ चलने वाले लोगों को रोका जा सकता है।

बीजेपी किसान मोर्चा के नए उपाध्यक्ष बनाए गए सेंगर ने कहा हाल ही में सोशल मीडिया पर यूपी के योगी आदित्य नाथ का मजाक उड़ाया गया था। सोशल मीडिया पर योगी की एक आपत्तिजनक फोटो डाली गई थी जिससे हिंदु समुदाय के लोगों को काफी दुख पहुंचा था। इस तरह की पोस्ट डालले वाले लोग एक एजेंडे के साथ काम करते है। ऐसे लोग केवल हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते है। काशी में होने वाली इस बैठक में भारती नीति की शुरुआत करने वाले मेंटर मुरलीधर राव भी भाग ले सकते है। हमने योगी आदित्य नाथ को भी इस बैठक में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण भेजा और उन्होंने इसमें शामिल होने की इच्छा भी जताई थी। इनके अलावा इस बैठक में कई लोग हिस्सा जो कि हमे सोशल मीडिया पर हिंदु की रक्षा करने को लेकर सुझाव देंगे। इस बैठक में गौहत्या को लेकर भी एक सेशन रखा जाएगा जिसमें हिंदु की आस्था से जुड़े इस विषय पर चर्चा की जाएगा।

First Published on July 22, 2017 10:14 am