पति के दूसरी महिला से थे अवैध संबंध, पत्नी ने चाकू से काट डाला प्राइवेट पार्ट

एक महिला (30) अपने पति के अवैध संबंधों से इस कदर नाराज़ हुई कि उसने अपने पति का लिंग ही काट डाला। ये सनसनीखेज वारदात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये घटना गुरुवार की है, पीड़ित और आरोपी दोनों ही गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के एसएचओ जे पी दुबे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि , ‘ ये परिवार यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है और पिछले आठ सालों से गाजियाबाद में रहता था। कई महीनों से पति-पत्नी के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गये थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने बताया कि, ‘मेरे पति का किसी दूसरी महिला से नाजायज़ संबंध था और इस वजह से मैं काफी नाराज़ थी।’ महिला ने ये भी कहा कि उसका पति उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित करता था और उसकी ज़िंदगी दुभर हो गयी थी।

पुलिस ने बताया कि हमले के लिए महिला ने किचन के चाकू का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 326 (खतरनाक हथियार द्वारा जान बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत महिला के ख़िलाफ खोडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। हमले में घायल महिला के पति का इलाज नोएडा के जेपी अस्पताल में चल रहा है। और अब महिला के पति की हालत स्थिर है। डॉक्टरों का कहना है कि शख़्स हमले में गंभीर रुप से घायल हो गया था और उसके लिंग का तीन चौथाई हिस्सा कट गया था, इस वजह से खून का तेज बहाव हो रहा था, खून के बहाव को रोकने और ब्लड सर्कुलेशन जारी करने के लिए डॉक्टरों को पांच घंटे तक लंबा ऑपरेशन करना पड़ा। इसके लिए कटे हुए नसों और धमनियों को बंद भी करना पड़ा। जेपी अस्पताल के सौरभ गुप्ता ने बताया कि शख़्स का पेनाइल रिइंप्लांटेशन भी किया गया है।

महिला के पति की उम्र 40 साल है और वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस का कहना है कि रोज़ाना की तरह गुरुवार को दोनों के बीच सुबह-सुबह फिर लड़ाई हुई। फिर ये विवाद इतना बढ़ा कि महिला ने अपने पति का लिंग ही काट डाला। पुलिस ने इस घटना में अभी तक महिला की गिरफ़्तारी नहीं की है। इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी 20 साल के एक लड़के का लिंग कुछ किन्नरों ने काट दिया था।

First Published on March 10, 2017 11:06 am