जयद्रथ की शहादत से भगवानपुरा में शोक

सुरेंद्र सिंघल

पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए सैनिक जयद्रथ सिंह (28) का शव शनिवार देर रात उनके पैतृक गांव भगवानपुर में आने की सूचना मिलने के बाद न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गम में डूब गया है। शहीद के पिता होशोहवास खो चुके हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जयद्रथ के छोटे भाई सहदेव सिंह, जो सेना में है और इन दिनों छुट्टी पर घर आए हैं, गुस्से से तमतमाते हुए कहते हैं,‘भाई के शहीद होने का अफसोस नहीं है। मगर उनकी शहादत का बदला पाकिस्तान से जरूर लिया जाएगा।’ जयद्रथ सिंह शुक्रवार को नियंत्रण रेखा के करीब राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। शनिवार को देर रात उनके शव के आने की सूचना मिलने के बाद परिवार के धैर्य का बांध टूट गया। पिता जसवीर सिंह भी फौज में रह चुके हैं। मगर जवान बेटे की शहादत की खबर से वह सुधबुध खो चुके हैं। जयद्रथ के शहादत की खबर मिलने के बाद भगवानपुरा गांव गम में डूब गया। जयद्रथ के घर के बाहर गांव वाले जमा हो गए। शनिवार को सभी को इंतजार था जयद्रथ के शव के आने का। जयद्रथ की पत्नी ममता का रो रो कर बुरा हाल है। वह कहती हैं,‘शहादत की खबर सुनने के बाद ईश्वर पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूंगी।’ शहीद जयद्रथ विवाहित थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं है। तीन भाइयों में जयद्रथ मंझले भाई थे। उनसे बड़े भाई रामकरण सिंह चीनी मिल में काम करते हैं जबकि छोटे भाई सहदेव सिंह भी सेना में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टियां लेकर घर आए हुए हैं।

नगरोटा में सुंदरबनी के पास शुक्रवार शाम को पाक गोलीबारी में शहीद जयद्रथ का शव आने में देरी होने की वजह मौसम की खराबी है। प्रशासन के मुताबिक शहीद का शवशाम को सहारनपुर के सरसावा हवाई अड्डे पर आएगा। यहां से शव रूढ़की छावनी ले जाया जाएगा। यहां पर सैनिक सलामी देने के बाद सैनिकों की एक टुकड़ी शनिवार देर रात जयद्रथ के शव के साथ उनके पैतृक गांव भगवानपुर (थाना बड़गांव, तहसील देवबंद) पहुंचेगी। रविवार की सुबह पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा।जयद्रथ की शहादत की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे, एसएसपी बबलू कुमार, एडीएम प्रशासन सुभाष चंद्र दुबे, एसडीएम राजेश गुप्ता, सीओ देवबंद सिद्धार्थ सिंह शहीद के घर पहुंचे और उन्होंने उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं।

First Published on July 23, 2017 1:09 am