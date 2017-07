नाबालिग से चलती टैक्सी में रेप, चिल्लाने की आवाज़ सुन पास से गुजर रहे लोगों ने आरोपियों को दबोच कर किया पुलिस के हवाले

देश में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में इजाफा हो रहा है लेकिन इन वारदातों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का है जहां पर दो युवकों ने चलती टैक्सी में 16 वर्षीय लड़की का गैंगरेप किया। आरोपियों ने इस घटना को डीह इलाके में मंगलवार को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सलवान थाना क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर चरण सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर अमेठी के रहने वाले नज़ीम और गुड्डू पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है।

इस घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लड़की अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गोपालपुर गांव के लिए निकली थी। वहां जाने के लिए मेहंदीगंज क्रोसिंग से उसने एक टैक्सी ली जिसमें चार लोग सवार थे। लड़की और अन्य यात्री मतेरवा क्रॉसिंस पर उतर गए। वहां से गोपालपुर गांव दो किलोमीटर दूर था। दीह पुलिस थाने के स्टेशन ऑफिसर शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि टैक्स से उतरने के बाद लड़की पैदल ही गांव की तरफ जाने लगी कि तभी टैक्सी उसका पीछा करने लगी। कुछ दूरी तक जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर नज़ीम और उसके सहायक गुड्डू ने लड़की को टैक्सी के अंदर खींच लिया और फिर चलती हुआ गाड़ी में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

जब लड़की के साथ इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो वह चिल्लाने लगी। टैक्सी के पास से गुजर रहे लोगों ने लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर और उन्होंने अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। इसके बाद भीड़ को इकट्ठा होता हुआ देखकर दोनों आरोपियों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उन्हें दबोच लिया। भीड़ ने आरोपियों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।

देखिए वीडियो

First Published on July 20, 2017 10:21 am