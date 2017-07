मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त आदेश, दौरे पर ना हों रेड कार्पेट, सोफा और एसी जैसे विशेष इंतजाम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एक पत्र के जरिए अपने निजी सचिव, जिला न्यायधीश, डिवीजनल कमिश्नर और सूबे के आईपीएस अधिकारियों को वीवीआईपी कल्चर के लिए कड़ी फटकार लगाई है। सीएम ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि उनके दौरे के लिए किसी भी तरह के खास इंतजाम ना किए जाएं। साथ ही ऐसा कुछ भी ना करने की हिदायत भी दी जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। बता दें कि बीते दिनों कश्मीर में मारे गए बीएसएफ हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के घर मुख्यमंत्री विजिट से पहले शहीद के घर विशेष इंतजाम को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना हुई थी। घटना 12 मई (2017) की है, जहां योगी आदित्य नाथ शहीद कांस्टेबल के घर में उनके परिवार वालों से मुलाकात के लिए गए थे। बता दें शहीद प्रेम सागर (45) पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में मारे गए थे। इस हमले में दो जवान शहीद हुए थे। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट के तक शहीद के घर में रुके, जिसके लिए जिले के आला अधिकारियों ने एसी, सोफा, रेड कार्पेट, केसरिया तौलिया जैसे खास इंतजाम किए। वहीं सीएम की शहीद से मुलाकात के बाद सभी चीजों को वहां से हटा लिया गया।

15 मिनट की मुलाकात में सीएम योगी ने शहीद के परिवार वालों को चार लाख रुपए का चैक और दो लाख कैश दिए। इस दौरान उन्होंने शहीद के दोनों बेटों को नौकरी और अच्छी शिक्षा देने का वादा किया। बता दें कि पत्र में देवरिया व गोरखपुर के शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात के दौरान किए गए इंतजामों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर और निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इसे दोहराया ना जाए। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सीएम की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि उनके जिलों के दौरे में कोई विशेष इंतजाम न किए जाएं।

First Published on July 13, 2017 11:20 am