अमेठी: विद्यार्थियों को नहीं मिल रहीं किताब, कॉपी और सुविधाएं

अमेठी में अधिकारियों के सुस्त होने से स्कूली शिक्षा का हाल बेहाल है। शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद छात्र किताब, कॉपी और अन्य स्कूली सुविधाओं से वंचित हैं। प्रशासन पर ध्यान नहीं देने का आरोप है। आलम यह है कि बेसिक शिक्षा के 1.46 लाख छात्र स्कूलों में खाली बैठे हैं, जबकि सर्वशिक्षा अभियान ने बुनियादी शिक्षा के लिए सरकारी खजाने का मुंह खुला रखा है। इस योजना में खाना, कपड़ा और पढ़ाई सब मुफ्त में मुहैया है फिर भी अफसर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सुस्त पड़े हैं। वहीं अमेठी के स्कूल ठीक से नहीं चलने से वहां के करीब पांच हजार शिक्षक बैठ के पगार उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से लड़कियों की शिक्षा के मद्देनजर यहां 13 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय संचालित होते हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए महीने में छात्रों पर खर्च के लिए 2 लाख 40 हजार रुपए मिलते हैं लेकिन छात्र संख्या 15 से ज्यादा नहीं है।

निजी विद्यालयों में फीस और खर्चे आसमान छू रहे हैं। एक हजार से सात हजार तक फीस लगने के अलावा पांच हजार से 13 हजार तक की किताबें और पोशाक, जूते व बैग पर आठ हजार रुपए तक का खर्चा है। अफसरों को निजी विद्यालयों के गलादाब भ्रष्टाचार से भी कोई सरोकार नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के नाम पर छात्रों से सवा लाख रुपए तक की सालाना फीस वसूली जाती है। बेसिक शिक्षा कार्यालय ने निजी स्कूलों के मान्यता का मानक तीन लाख रुपए तय कर रखा है। छात्रों के पंजीकरण में पर्जीवाड़ा: बेसिक शिक्षा के 1770 स्कूलों में मुश्किल से 25 हजार छात्र हैं। लेकिन शिक्षक नौकरी के फायदे के लिए फर्जी तरीके से 1.46 लाख छात्रों का नाम पंकीकृत कर रखा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार पंडित ने कहा कि 9 लाख किताबें मांगी गई हैं। जिलाधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि फर्जी स्कूलों को बंद कराने के लिए पुलिस विभाग जिम्मेदारी संभाल चुका है।

First Published on July 12, 2017 3:59 am